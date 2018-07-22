口感如果凍 甜香而不膩

2018年07月22日 01:21 中國時報 （吳岳修）

走過新北市板橋區文化路一段108號，若非店門前插著一支鮮紅色旗幟，上面寫著「非基因豆花」5字，門口就像一般民宅，沒有任何招牌，還真無法察覺是豆花店；洪老闆說，最簡單就是最好，他只用嚴選無基改的黃豆及天然洋菜製作豆花，再淋上特地炒過的糖水，要讓客人吃得健康又安心。 洪老闆說，現代食品添加物很多，基因改造的食品外表根本看不出來，吃了什麼、健不健康都不知道，所以他與認識的雜糧中盤商合作，堅持選用非基因改造的黃豆，也不用石膏等食品添加物， 一定用天然洋菜作為豆花凝結物，「吃進肚子的東西不能開玩笑。」 店裡賣的東西很簡單，只有豆花、薏仁湯及豆漿，老闆每天手工現做，保持新鮮與口感，吃起來不像一般豆花的綿密感，反而更像果凍般的滑嫩，入口即可嘗到淡淡豆香，為了不破壞豆花香味，可以選擇淋上老闆將砂糖炒過提升香味的特製糖水，甜香而不膩，或改澆上豆漿，吃起來豆香味更顯濃郁，口味清淡是不愛甜食者的首選。 豆花還可從雪蓮、芋圓、粉圓、花豆、綠豆、紅豆等6種配料中，任選1到3樣搭配一起吃，也可都不加，單純享用豆花原味。老闆說，一碗豆花只賣35元，賺錢不是主要目的，也因為住家當店面，省下大筆房租，才能把價格回饋給顧客。

地址：新北市板橋區文化路一段108號

電話：0917592342

營業時間：上午11點半至晚間9點

（老闆有事才公休）

售價：非基因豆花35元（可任選3種配料）

(中國時報)