侯友宜「小確幸就是民眾大事」

2018年07月22日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

行政院長賴清德力挺民進黨新北市長參選人蘇貞昌，直言新莊區的建設是蘇擔任縣長時做最多，21日更指國民黨新北市長參選人侯友宜提出的新北市政績只是「小確幸」；侯友宜表示，捷運、運動中心、托育托老中心，都是這幾年改變最多，小確幸就是民眾的大事。

侯友宜21日上午到汐止玉泉宮參加新北市議員廖正良舉辦的賞荷反毒健走公益活動，與參與活動民眾熱情互動，侯也讚許廖正良今年交棒給兒子廖先翔參選議員，年輕人有機會崛起。

捷運、托育 改變最多

侯友宜一現身，便受到現場民眾熱烈歡迎，爭相要求握手、拍照，還有婆婆媽媽大喊：「侯友宜我愛你！」宛如明星粉絲見面會，廖先翔在黨內「金牌母雞」侯友宜的加持下，與民眾賞荷合影。

廖正良說，已經連續5年在汐止玉泉宮舉辦賞荷健行活動，每年都吸引超過上千名在地鄉親報名參加，民眾來玉泉宮除了欣賞荷花，也可以登上在地私房景點獅頭山步道，一邊健走運動一邊欣賞汐止的自然風光。

針對賴清德近日力挺蘇貞昌，指出新莊區的大變化是蘇擔任縣長時做最多，21日更諷刺侯友宜提出的新北市國民運動中心、托嬰中心等政績，只能算是小確幸，完全不能與蘇貞昌過去的重大建設相提並論。

一棒接一棒 團結向前

「以前有三環三線、有公共托育、運動中心嗎？」侯友宜表示，新莊區變化都是這幾年改變最多，而這些都是蘇老縣長任內沒有的，抱著一棒接一棒做好的精神，才是團結往前走最重要的力量。

至於政績被賴揆評為只是小確幸，侯友宜說，本來覺得賴清德說新莊有大變化，總算講對一句話，沒想到結果又說只是小確幸，其實，當機捷票價降下來，讓民眾有感、覺得便利的時候，小確幸就是民眾的大事，「我們不但有小確幸，也有大建設！」

(中國時報)