小英客語生疏 站台念小抄

蔡英文總統21日到新埔三聖宮參拜，祈求年底選戰順利。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅、／新竹報導

蔡英文總統輔選列車21日啟動，首站到新竹縣幫民進黨縣長參選人鄭朝方站台，對比鄭流暢的客語，「客家妹」蔡英文相對生疏，還得看著小抄。蔡英文挾行政資源宣告對年底選戰有信心，認為選對會找上鄭朝方是最好的選擇，並說：「有好的縣長，中央一定投資。」

讚鄭朝方 認是最好選擇

為了拉抬民進黨新竹縣選情，蔡英文帶著新科內政部長徐國勇、立委邱泰源、蔣絜安等大隊人馬來到新埔鎮三聖宮贈匾造勢，導致三聖宮周圍管制嚴格，讓臨時想要參拜的民眾不得其門而入，且還得繞道而行。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德以「客家妹」來介紹蔡英文，對比新竹縣長參選人鄭朝方一口道地的客語致詞，蔡英文總統用不甚流利的客語向台下鄉親問候，表示當初大選時，時任民進黨中央黨部客家部主任的鄭朝方幫忙很多，這次選對會做出非常正確的選擇，也期盼鄭朝方能夠帶來新的客家風潮與力量。

蔡英文指出，不少人質疑鄭朝方年紀輕輕，「可以選縣長嗎？」但看看年輕一輩的新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦，市長都做得很精采，代表民進黨青年人才多，「地方有好縣長，中央一定投資。」

結束三聖宮行程，蔡英文轉往參加鄭朝方舉辦的客家便當會，會中邀請10多名在地青年，包括創作歌手、設計師、廚師、社區營造、運動員與新創產業等各種領域專才，與蔡英文進行跨領域對話。

參加新竹300 肯定林智堅

蔡英文昨也參加歡慶竹塹埔開墾300年的「新竹300博覽會」，認為是「認識新竹最好的機會」，回顧城市300年風華，直呼「好感動」，肯定市長林智堅積極建設新竹，指中央挹注逾100億，新竹市的進步有目共睹，「很划算」，強調城市建設要「趁熱打鐵」，力挺林連任溢於言表。

(中國時報)

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