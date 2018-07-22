熱顯空拍機 抓空汙新利器

2018年07月22日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

「夜鷹」起飛，空汙現形！台中市府運用新稽查利器「熱顯空拍機」，將熱顯鏡頭搭載空拍機，透過鏡頭掌握工廠氣體排放違規證據，半夜抓到后里區某家未取得固定汙染源操作許可證的工廠排放空汙，讓業者百口莫辯。環境保護局依違反《空氣汙染防制法》，將處10萬以上、100萬以下罰鍰，並命其停工。

人員稽查 常會打草驚蛇

環保局指出，稽查人員以往在夜間接獲檢舉，到場時可能打草驚蛇，違法業者會採取停止操作生產或遁逃因應，錯失取締先機。

環保局嘗試將空拍機結合熱像鏡頭，在夜間以空中巡查方式稽查重點區域，透過熱顯鏡頭感應輻射能量的溫度差異，轉換為電訊號顯示影像，讓運作中的工廠全都露。

台中市環保局長白智榮表示，熱顯空拍機可於遠處遙控空拍機，取得不法物證，確認業者確實操作後，再啟動稽查，提升稽查效率，未來將持續以科學儀器組合的科技辦案方式，強化蒐證能力，提醒業者勿心存僥倖，查獲不當排放將依法嚴懲。

空拍取證 業者百口莫辯

以空拍機取締空汙，從制高點稽查一覽無遺，大都應用在露天燃燒稻草，環保局派員地面稽查，出動空拍機空中巡察蒐證；還擴大運用空拍機、雷射測距儀等科學儀器，進行3D立體全方位查核，取締違法堆置的土石山。

白智榮表示，空拍機就是飛行器結合攝影機的產品，將無人機技術運用於夜間稽查空汙，先掌握工廠有氣體排放的違規證據，成為稽查空汙證據的新生力軍。

(中國時報)