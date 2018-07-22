老鼠上神桌 1小時偷32包米

2018年07月22日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣斗南鎮最老的土地廟小南天福德廟，21日發現供桌上30幾包小包平安米只剩2包，廟方以為有人偷竊，調閱監視錄影帶擬報警逮人，結果竊賊竟是比平安米包裝稍大隻的老鼠！牠先把米從神桌扔到地面，跳下桌子快速來回搬32趟，每趟約只花1分多鐘，整齊疊在後殿的老鼠窩。

監視器錄到奇景

小南天福德廟20日晚上9點關門時，神桌上還疊了3層每包約50公克的平安米，21日早上7點開廟門，赫然只剩2包，周圍乾淨不見白米，懷疑是遭竊，廟方決定這次不姑息，調閱監視錄影帶準備報警。

不過影帶沒出現人，晚上9點多的影像只看到一隻黑老鼠叼平安米從桌邊丟下，隨後立即跳下，迅速反覆32次，不到1小時偷走32包，留2包。

廟方循線追查老鼠窩，在神明安座的內殿電風扇旁桌子下，找到失物29包米，全部完好如初，還疊得整整齊齊，在路徑上發現3包散落，可能搬運過程咬破，牠也不要。

廟方表示，若不是監視器錄下，很難相信是老鼠幹的，供桌距離地面約1公尺高，也沒見到米粒散落，監視器沒拍到老鼠怎麼搬入老鼠窩，找到鼠窩很訝異，白米疊得很整齊。

整齊疊在老鼠窩

廟公陳學進說，這隻老鼠經常遇到，始終只有牠一隻。主委徐見銘表示，供桌上的水果也會被咬，與牠「戰很多次」了，但都抓不到，但這次沒懷疑是牠。

廟方原本把老鼠偷走的29包米收起來，後來決定還是送給牠，但21日牠一整天都沒出現。

(中國時報)