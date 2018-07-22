暑假活動多 高捷運量大進補

高雄捷運公司今年暑假運量開紅盤，比去年同期成長逾5000人次，尤其動漫祭，帶來可觀人次。（高捷公司提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄捷運公司統計，今年7月迄今每日平均運量達17萬4000人次，比去年16萬8500人次，成長逾5000人次，捷運公司雖因去年有雙颱接連攪局，但今年透過動漫祭以及暑假出遊民眾多，整體運量還是較往年成長，公司也持續有盈餘。

左營站 假日破2萬人次

高捷公共事務處長王柏雁指出，7月紅橘雙線進出人次最多的車站仍是傳統大站，包括R16左營站、R11高雄車站、R14巨蛋站，尤其是左營站，假日可達2萬人次以上，R11、R14站也屢破1萬5000人次，另R8三多商圈也有破萬實力。

對於今年7月比去年同期相比，旅客成長逾5000人次，高捷公司認為，雖然去年7月因為尼莎、海棠颱風接連2天影響高雄，使得運量下滑，比較起來，今年7月的成長有些尷尬，但整體而言，捷運的載客人次，仍呈現穩定表現。

動漫祭加持 載客量大增

以暑假剛辦過的2場大型動漫祭活動來說，1場在R22A橋頭糖廠站有角色扮演外拍會、1場在R9中央公園站有仲夏夜動漫交響音樂會，平均都為該站帶來1000至2000人次旅客，接下來還有二手巿集等活動，運量可期。

今年是高雄捷運通車10周年，前年高捷首度轉虧為盈，去年日均運量約17萬5000人次，今年截至目前維持差不多水準，可望持續有盈餘，年度目標設下高門檻的18萬3000人次，雖然達標機率不高，高捷公司仍持續衝刺。

對於網友、鄉民一直喊說「開冷氣」，高雄捷運回應，針對月台層、列車的冷氣，公司一直有注意冷度，大致上都能維持舒適度，至於民眾常覺得熱的穿堂層，因有出入口，不易隔絕熱氣，但因為旅客停留時間較短，影響也較有限。

(中國時報)

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