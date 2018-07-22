環保志工群英會 啦啦隊大比拚

2018年07月22日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市環保局21日在板橋體育館舉辦「107年新北市環保志（義）工群英會」，來自全市共44支隊伍、逾550人參加，其中「環保啦啦隊」競賽將活動帶到高潮，各隊伍展現創意，將環保創意融入舞蹈、隊呼中，宛如嘉年華會般熱鬧。

競賽項目總共分為4項，除了有展現志工蓬勃朝氣以及環保創意的「環保啦啦隊」之外，更有考驗志工團隊默契與環保知識的「環保金頭腦」、「環境保衛戰」、「資源分類王」，充分展現了他們平時累積的環保知識與經驗。

參賽隊伍無不發揮創意與巧思，使用環保回收物資，製作獨具風格的環保啦啦隊服裝與道具，並設計富含環保意涵的隊呼，將環保概念融入舞曲中，並且舞出環保志工活潑熱情的一面，各隊活力四射的精采演出，經過評審激辯後，三重區六福里脫穎而出奪冠。

里幹事林明淑表示，去年代表新北市前進全國賽失敗，此次汲取了全國賽經驗，今年著重在表演服裝與大型道具的強化，如以怪獸方式呈現細懸浮微粒PM2.5及二氧化碳兩大空氣汙染源，做好萬全準備，打算一雪前恥爭取佳績。

值得一提的，五股區陸一里不老環保啦啦隊已連續3年參加，儘管隊員平均年齡69歲，充分展現出不老銀髮志工滿滿活力，為環保推廣的良好楷模。

環保局表示，期盼藉由多元趣味的競賽方式，讓參賽志工們在愉快的氛圍下互動與切磋交流，學習到豐富及充實的環境教育知識，更能了解團隊合作、互助精神的重要性，各競賽冠軍隊伍也將代表新北市出戰全國賽。

(中國時報)