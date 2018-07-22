鳳梨和甘藷 兩新品種問市

2018年07月22日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

農委會農業試驗所嘉義分所21日成立百周年，為強調農試所研發新品種腳步不曾停歇，昨百年慶活動上，同步發表兩款新品種，分別為歷經近10年才選育出的台農74號金香甘藷，以及6月才取得植物品種權的鳳梨新品種台農23號，農試所期待新品種耐儲藏性等優點，能取代目前市面上的主流品種，穩定產量和收益。

研發出金香甘藷的賴永昌博士說，台農74號有兩大特點，一是常溫下可放28天才發芽，比起台農57號在室溫下14天就發芽更耐儲存，加上口感有日本栗子甘藷品種味道，目前台灣還沒有類似味道的品種，至於產量每公頃30噸以上，算中產量，產量穩定可取代台農57號作為推廣大糧食計畫的專用品種。

昨農試所也正式與雲林縣瓊埔合作農場和彰化縣慶全地瓜生產合作社進行種苗繁殖簽約授權，農試所長陳駿季強調，現代農業不流行單打獨鬥，透過農企業支持，台灣農業才走得長久，尤其透過有價授權的保護措施，能讓重要種苗留在國內，不至於外流到其他國家。

至於6月11日才取得植物品種權的台農23號鳳梨，園藝系副研究員官青杉指出，此品種外形較圓，糖度和酸度較高，比起金鑽17號更耐雨，能夠彌補金鑽產季過後的國內外市場需求，尤其台農23號植株較矮小，利於機械省工作業，加上切起來較不會流湯汁，很適合節切市場。

昨百年慶活動，除農試所長陳駿季、嘉義市長涂醒哲、市議長蕭淑麗等人一起切蛋糕，也邀請多位老員工回家，一起為百年紀念牆拼貼上最後一塊馬賽克磚，見證嘉義農試所的百年歷史，涂醒哲指嘉義農試分所研究成果受肯定，是嘉市的寶貝、驕傲，蕭淑麗盼未來能成立食品加工研究所，搭配農試所研發助力，串聯農業上下游，造福更多農民。

(中國時報)