行銷台灣 超萌喔熊熱氣球亮相

交通部觀光局與台東縣政府共同打造全新「喔熊造型熱氣球」，21日清晨在鹿野高台首度亮相。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導

2018台灣國際熱氣球嘉年華熱鬧舉行中，交通部觀光局與台東縣政府共同打造全新「喔熊造型熱氣球」，21日清晨在鹿野高台首度亮相，喔熊造型熱氣球以特有的台灣黑熊及原住民文化元素為設計，揹著阿美族情人袋，超萌造型可愛又吸睛，讓現場遊客驚呼連連，爭相拍照。

觀光局與台東縣府共同推動台灣觀光行銷，繼2013全台唯一以愛心為造型的「愛心球」之後再次共同打造第二顆的造型熱氣球「喔熊造型熱氣球」(編號B-00012)，球高30.6公尺，約10層樓高，重達250公斤。

縣府表示，喔熊OhBear於2014年6月3日正式被任命為觀光局「超級任務組組長」，交觀光局與縣府合作製作「喔熊造型熱氣球」，未來將做為行銷宣傳及國際推廣等活動之利器，「以球會友」至世界各地參加熱氣球嘉年華活動，提高台灣國際能見度．加強台灣觀光形象宣傳及國際曝光。

在觀光局超級任務組「喔熊組長」的帶領下，台東縣長黃健庭、台東縣議長饒慶鈴及觀光局局長周永暉等人，號召現場遊客一起大跳「喔熊舞」，現場熱鬧滾滾嗨翻天，喜歡「喔熊」的熊粉們，快把握機會一起到鹿野高台追球吧！

除了高台熱氣球外，詢問度最高的熱氣球光雕音樂會，接下來則會在池上大坡池、高東大學圖資館、太麻里曙光園區、知本溫泉及鹿野高台等5場在不同地點帶來精采演出，球粉們可千萬不要錯過。

(中國時報)

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