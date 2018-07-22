清涼一夏 大鵬灣水上活動免費玩

2018年07月22日 01:21 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

明年台灣燈會主燈區將在大鵬灣開幕，為了讓更多人到大鵬灣，縣府舉辦為期3周的「2018屏東Ocean Alive大鵬灣水域系列活動」，21日在大鵬灣國際休閒特區開幕，規畫海上香蕉船、天鵝船、獨木舟、SUP立槳及帆船風浪板等多樣化水上活動免費讓民眾體驗。

活動透過海陸系列運動結合教育，包括新手也能快速上手的獨木舟體驗、SUP立槳－水上瑜珈大體驗、OP帆船風浪板夏令營、大鵬灣Rush Push─幼兒滑步車比賽、大鵬灣Ride Bike定向越野尋寶遊戲及海上香蕉船、天鵝船等趣玩活動。

縣長潘孟安表示，大鵬灣兼具海、陸、空三度空間遊樂場域，鵬管處每年都會舉辦系列水上活動，吸引國內外遊客造訪。明年台灣燈會將在大鵬灣舉辦，在教育部體育署及經濟部水利署支持下，縣府今年首度舉辦大鵬灣水域系列活動，希望打造大鵬灣成為多元遊憩親水新樂園。

21日開幕活動，現場備有餐車小點心，回答省水小常識就贈送小禮物，許多家長帶著小朋友一起體驗海上香蕉船、天鵝船，玩得非常開心。縣府表示，所有活動皆為免費報名參加，民眾還有機會摸彩把IPad、腳踏車及太陽眼鏡等獎品抱回家，歡迎全國民眾暑假到大鵬灣感受夏日涼爽魅力。

(中國時報)