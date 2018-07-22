化妝防失智 爺奶水噹噹

2018年07月22日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

正在中正大學成人及繼續教育學系博士班進修的嘉義縣議員林緗亭得知日本研究發現化妝有助減緩老化和失智，與水上鄉美妝百貨業者林怡菁合作，嘗試在社區複製日本化妝療法，21日在龍德社區教長輩們畫妝，除婆婆媽媽學得很認真，兩位80多歲的阿公生平第一次在臉上抹胭脂，直說好玩，是難得的體驗。

林怡菁經營美妝事業多年，曾到日本受訓，親眼見證當地8、90歲老婦人雖然已行動緩慢，依舊一臉妝容，優雅漫步，所以林湘亭一提議教長輩畫妝，她馬上答應，除協助培訓4位阿嬤成為種子小老師，還免費提供美容師資和化妝品供長輩使用。

昨龍德社區「臉蛋小畫家」課程首開辦，30多名長輩在美容師指導下，把臉當畫紙，小心翼翼畫上粉底、腮紅，彼此相互端詳、研究怎麼上彩妝才好看，林怡菁透露，許多阿嬤一聽到要學畫妝都躍躍欲試，為讓長輩留下回憶，她還幫每個人拍照，現場列印成照片讓爺奶帶回家留念。

林緗亭說，透過畫妝的手法和工具，讓長輩平常沒運動的肌肉也動起來，包括畫眉毛或上保養品的動作都是一種記憶維持，所以課程重點是教長輩怎麼自己上妝，以後才能經常畫、天天畫，而不是只有活動一天的美麗，「是天天美麗，優雅老化」。林怡菁說，接下來希望推廣到其他社區，讓老人家畫水水養健康。

(中國時報)