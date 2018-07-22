亞泥三方會談 挨批進展牛步

反亞泥自救會一行人約十餘人，在第二次三方會談開始前舉牌提出訴求，直指會談共識處理速度太慢。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

亞泥新城山礦區展延後爭議不斷，經濟部、亞泥與部落居民今年3月25日首度三方會談，達成居住安全等6項共識。但反亞泥自救會認為，會談至今4個月進展牛步，21日在第二次三方會談前舉牌抗議，質疑小英政府打假球。

第二次三方會談昨在富世國小舉行，由總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員帖喇．尤道主持，經濟部長沈榮津、原轉會副主席浦忠成、亞洲水泥總經理李坤炎及當地居民列席。

「轉型計畫在哪裡」、「亞泥還要挖多久」、「礦業改革撤銷亞泥！」反亞泥自救會一行人約十餘人，在第二次三方會談開始前舉牌提出訴求，直指會談共識處理速度太慢。

會談一開始就充滿火藥味，尤其居住安全工作小組地質學家衣德成提出，新城山礦場可能存在斷層等質疑，亞泥副總經理周維崑激動回覆「這是假設性的問題」，現場氣氛緊繃。最後亞泥主任游象麟出面打圓場，強調網站上都有公布監測資料，族人可研讀。

對於自救會質疑的斷層帶以及開挖礦區內無名溪採礦等，亞泥則澄清，依據經濟部中央地質調查所的地質資料整合查詢系統的官方數據，新城山礦場內並無任何斷層帶，自救會指控應拿出證據，而且開採範圍不包括無名溪。原民會處長杜張梅莊也說明，行政院已在本月7日核定真相調查小組委員名單。

不過，反亞泥自救會總幹事鄭文泉說，礦業法修法正在進行，小英政府不願修法，舉行三方會談的法律效力就有限。

(中國時報)

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