鄭銘謙掌南檢 掃毒標本同步

友善列印
中國時報
／台南報導

「救1名毒品人口等於救1個家庭」，先前擔任台南地檢署主任檢察官時即負責緝毒工作的鄭銘謙，回鍋接任檢察長後，持續關心國內毒品泛濫的問題，決定「標本同步」將緝毒與輔導戒毒同列首要工作，並強化與南市府建立戒癮合作平台。

鄭銘謙先前擔任南檢主任檢察官時，即受當時的檢察長朱朝亮委以緝毒重任。鄭銘謙回憶表示，當時衛政單位察覺國內上萬名愛滋患者中，有許多人都是共用針具感染，擔心有擴散之虞，他便奉命協助台南地區推動毒品減害計畫。

經與毒品奮戰多年，鄭銘謙外調將近12年終於「回家」，當談到未來南檢的工作重點時，仍不改初衷強調緝毒與戒毒治療同樣重要，需要「標本同步」。

鄭銘謙認為，吸毒沒被抓到的人，比抓到的人還多，緝毒只是「冰山一角」而已，毒品對社會危害甚鉅，緝毒是一場艱苦的戰爭，對於毒犯的戒癮治療，更需衛生、醫藥等單位共同合作，才能根本解決；畢竟緝毒只是治標，戒毒才是治本，如果只是緝毒不輔導戒毒，只會徒增毒品的價格上揚，讓更多毒販鋌而走險。

鄭銘謙還強調，「救1名毒品人口等於救1個家庭」，人都要活有尊嚴的人生，從過去許多輔導戒毒的案例分享中，不難發現輔導戒毒不僅可以促進戒毒者的決心，也可以獲得毒犯本身及其家人的感謝，他希望所屬能加強參與警方的治安會報，並與衛生、醫療等單位建立戒癮合作平台，徹底將毒品掃除。

司法官訓練所26期結業的鄭銘謙，曾任南檢檢察官、主任檢察官、高雄及台南高分檢檢察官、法務部法律事務司副局長、法規委員會參事、廉政署主任秘書及副署長、雲林地檢署檢察長。

(中國時報)

交通部金安獎 彰縣奪全國第1名 高雄改善空汙見效 PM2.5六都最低

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。