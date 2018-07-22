高雄改善空汙見效 PM2.5六都最低

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中國時報
／高雄報導

環保署空氣品質監測網數據顯示，高雄市今年第二季PM2.5平均濃度是六都中最低，全國僅高於花蓮、台東、澎湖、宜蘭及基隆，較去年第二季全國排名進步6名，創下空汙改善最佳歷史紀錄。

環保局長蔡孟裕不以此自滿，他說，秋冬季節才是真正挑戰的開始，下半年還有很多新措施上路，為改善高雄市空氣品質，環保局還需要更加努力。

高雄市因重工業產業密集，是全國空氣汙染最嚴峻的地區。環保局近年來多管齊下的空氣汙染管制措施，才逐漸獲得改善，今年上半年的紅害等級日數僅剩下14天，去年同期為29天，創下史上最低紀錄。

根據環保署監測數據，高雄市12個測站從4月起，空氣品質大多為綠色的良好等級，大部分期間均優於北部地區的黃色普通等級。

環保局表示，紅害等級日數，是以高雄市12個空氣品質監測站任一站PM2.5日平均濃度≧54微克每立方公尺，就列為紅害日的標準來進行統計。

今年上半年高雄紅害日僅有14天，若與96年的紅害日達108天相比較，整整減少了94天，且高雄市各空品監測站皆呈現改善趨勢。

最特別的是，過去備受矚目的左營測站，107年上半年與106年同期相比，PM2.5平均濃度由31.5微克每立方公尺降至26.1，改善幅度達17.2％，PM2.5紅害日天數則由15天降至7天，減少了一半。

(中國時報)

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