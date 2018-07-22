蘇花改東澳-南澳段 啟動改善評估

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中國時報
／綜合報導

行政院長賴清德21日赴宜蘭考察蘇花改通車狀況，聽取代理縣長陳金德、立委陳歐珀等人的建言後當場表示，蘇花改一定會如期在2020年全線通車；另外他也宣布，繼去年核定、今年4月啟動「國五銜接蘇花改」可行性評估，「東澳到南澳」之間的道路改善工程可行性評估也將正式啟動。

年底宜蘭縣長選戰綠營選情吃緊，行政院長賴清德昨率政院祕書長卓榮泰、交通部長吳宏謀，在陳金德、陳歐珀陪同下，視察蘇花改通車狀況。

陳金德建議，因應蘇花改蘇澳至東澳段通車之後帶來龐大車潮，希望行政院能即刻提升蘇花改蘇澳至東澳段的行車速度，並且將車道改成各2車道，同時也應啟動東澳至南澳段隧道工程可行性評估，接續辦理綜合規畫、環境影響評估及工程細部設計及施作。

陳歐珀也說，過去已在立法院要求交通部評估將東澳到南澳危險路段納入蘇花改的整體改善計畫，地方上也有民意希望將蘇花改沒有包含的路段都納入第2期工程的評估。

而賴清德顯然也有備而來，早已經準備好要給宜蘭地方上「交通建設大禮」，希望能藉此拉抬民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀選情。

在聽完各方建議後，賴清德當場表示，蘇花改工程現在通車路段為蘇澳到東澳，後續的「南澳到和平」、「和中到大清水」，一定會在2020年如期完工；「國五銜接蘇花改」部分，去年已經核定，今年4月也啟動可行性評估，至於「東澳到南澳」間的道路改善工程，也正式啟動可行性評估。

國民黨立委徐榛蔚則隔空呼籲賴清德，不應厚此薄彼，花蓮境內「大清水至崇德段」也要進行可行性評估，建構完整蘇花改，才能徹底改善宜花兩縣公路交通與安全問題。

(中國時報)

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