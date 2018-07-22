75歲蔡四結 再戰南市議員

2018年07月22日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

曾4度參選台南縣長都失利的蔡四結，21日上午宣布參選台南市第一選區（新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山）市議員，並成立競選服務處。蔡四結表示，因為厭倦藍綠惡鬥氛圍，希望他的參選能讓民眾有不一樣的選擇。

蔡四結曾4度競選台南縣長失利。1981年，38歲的蔡四結中校退伍，回到台南家鄉和國民黨籍的楊寶發競選台南縣長，以1萬餘票差距落選。1985年，他第二度參選台南縣長，當時競選對手包括無黨籍的陳水扁、國民黨的李雅樵及胡雅雄。1989年及2005年，他也都參選台南縣長，但都落選。

除了參選縣長，蔡四結曾當選台南縣第10屆縣議員，也擔任過白河鎮公所課長，退休後還考取街頭藝人證照，擔任音樂志工，曾以71歲高齡獲全國跆拳道長青組品勢冠軍，並於今年5月第5度完成攻頂玉山壯舉，堪稱台南政壇傳奇人物。

蔡四結表示，現在是少子化、高齡化的時代，正因為如此老人才更要出來做事，只有老人才了解老人的需求，強調生命不要設定在年齡，他75歲還能跑能跳，還能爬玉山，要他的對手「千萬不要瞧不起老人」。

蔡四結表示，他從踏入政壇至今都是無黨無派，厭倦藍綠惡鬥的氛圍和政二代世襲的惡質選風，所以才出來參選，也讓民眾除了藍綠兩黨，有不一樣的選擇。

台南市第一選區市議員應選6席，國民黨提名蔡育輝、張世賢2人，民進黨提名賴惠員、李宗翰、劉米山和沈家鳳4人，無黨籍除了前新營市長李宗智、現任市議員趙昆原，再加上蔡四結，共有9人參選。

(中國時報)