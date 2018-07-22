苗10大死因 惡性腫瘤排第一

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣2017年10大死因出爐，其中屬慢性疾病就有7項，每100人中約65人死於慢性疾病，惡性腫瘤仍排名第一，而十大死因排序與2016年相較，高血壓性疾病與腎炎腎病症候群各推進1位。癌症前3大死因依序為肝癌、肺癌及大腸直腸癌，值得關注的是卵巢癌首度入榜。

衛生局表示，隨著醫療衛生與生活品質的提升，主要死因已由急性傳染病轉成慢性病。經統計分析，10大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、肺炎、事故傷害、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎與腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等。

分析10大死因，多數與慢性病有關，主要與肥胖、缺乏運動、不健康飲食、吸菸、嚼檳榔及酗酒等不良生活習慣。

而致死癌症排序，依序為肝和肝內膽管癌、氣管支氣管和肺癌、結腸直腸和肛門癌、女性乳癌、前列腺癌、口腔癌、胃癌、食道癌、胰臟癌、卵巢癌。政府推行4大癌症大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌篩檢後，大腸癌排序不變，口腔癌從第4名下降至第6名，但女性乳癌排名推進，且卵巢癌由第14擠進第10名。

衛生局指出，這項數字顯示，在女性乳癌防治及沉默殺手卵巢癌，都應有更積極防治作為。卵巢癌早期幾無症狀，而肥胖、不孕、沒有生過小孩、乳癌與卵巢癌家族史，都是卵巢癌高風險群，呼籲民眾重視定期健康檢查。

(中國時報)

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