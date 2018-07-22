管爺放手一搏與犧牲小我的選擇

2018年07月22日 04:10 中國時報 主筆室

民主化後，「顏色政治」始終是台灣政治的主調，近年藍綠對抗更從政治滲透到社會每一個角落，選民綁架政黨、政黨綁架議題，各據角落堅持己意，力量相互抵消，國家失去成長動力。鑑於選民對藍綠對抗愈來愈厭煩，旺旺中時媒體集團於今年5月啟動「無色覺醒」，就是希望帶動社會自省力量，讓台灣脫困。

台大校長遴選風波延宕將近半年，教育部、台灣大學師生、遴選當選人管中閔、大學自治精神及民進黨選情，全都成為受害者。民進黨幕後深沉的介入，讓校園內的挺管、反管之爭，變成不幸而一翻兩瞪眼的藍綠對抗，對管中閔及台大尤其不公平。不過，管中閔在爭議中一關挺過一關，「他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江」的自由自在、率性純真，再次獲得彰顯，校長遴選程序及相關規則，經各方深度檢驗，相信日後應能更周全，更符合大學自治原則，也算是失中之得，焉知非福。

台大校長在去年7月10日召開第1次遴選會議，歷時半年選出管中閔為第12任校長當選人，原定今年2月1日就任，但教育部拖延至今仍未核發證書，台大史無前例校長懸缺長近半年之久。遴選爭議變質為「卡管」爭議，進而演變為藍綠鬥爭，遴選委員會的公正性受到無端攻擊，激起台大校方及師生反彈，自主聯盟在台大校園擺攤位，發起「還我校長」運動，表達「挺管」。

管中閔不斷受到民進黨幕後有組織的攻擊，首先是論文涉嫌抄襲，後來證明完全是烏龍爆料，台大學術倫理委員會認定抄襲案不成立。繼之又被爆違法赴廈門大學兼課，教育部甚至組織「跨部會諮詢專案小組」，會同內政部、法務部一同釐清管在對岸的學術活動，最後還是查無違法。又指摘管中閔未在推薦書上揭露擔任台灣大哥大獨董身分，但獨董身分是公開資訊，攻訐管隱瞞資訊完全站不住腳。

所謂遴選委員會委員之一的台哥大副董事蔡明興在校長遴選過程中沒有利益迴避，遴選結果有「瑕疵」；然而，管中閔以12票對9票當選，蔡明興根本不是關鍵選票，對遴選結果沒有影響。而所謂擔任獨董在先、台大核准在後的程序問題，更是先射箭後畫靶，而且這是上市公司的常態，無可非議。這些爆料及人身攻擊證實都是子虛烏有，未傷及管中閔分毫。

爭議初起的1月底，遴選委員會就重新開會確認管當選無疑義，3月底台大應教育部要求召開臨時校務會議，也確認了遴選委員會的認定，但教育部仍未准駁管中閔聘任案。教育部夾在挺管和反管兩陣營中，最後公親變事主，反倒成為爭議的靶心，先後換下潘文忠和吳茂昆兩位教育部長，爭議仍然無解。

台大傳承並堅持國民政府遷台後首任校長傅斯年的校園自主精神，從戒嚴時代開始，就不斷對當權者發起抗爭，台灣民主運動終於風起雲湧，台大師生貢獻厥功甚偉，大學自治已成為台灣民主社會的DNA。民進黨與教育部卻一味依仗行政權力，強要台大校長遴委會硬是吞下原案，難怪台大師生強力反彈。

台大是台灣學術界的領頭羊，更是諸多進步思想的倡議與締造者，事實上，台大是國家形象與競爭力重要的一環。眼看新學期又快要開學，台大不能長期沒有校長，台大的學術地位與學生的受教權，不應受到政治爭議的妨害，台大校長遴選問題必須盡速解決。

回到大學自治原則是解決遴選爭議的唯一方法。新任教育部長葉俊榮有心回到大學自治原則解決爭議，主張台大按照程序「重啟遴選」，而且不排除管中閔再次納入名單，但次日就有民進黨高層匿名放話，管必須排除在名單外。如果重新遴選不能包括管中閔，就坐實了外界對民進黨的批判，年底選舉選民必用選票制裁。

認識管爺的人都知道，「清風拂山崗」的他，對台大校長職務並不戀棧，但不能對不起支持者，因而不便表態退出。他也希望民進黨能搭一個台子化解對立，讓爭議圓滿落幕。不過，民進黨高層和「挺管」者沒有任何互信，管中閔不願表態退出、民進黨堅持封殺管，雙方都沒有退路。

面對霸道的民進黨，管中閔只有放手一搏與主動退出兩個選擇，管中閔並不戀棧，因而《中國時報》19日的短評建議他主動放棄當選資格。管中閔的放棄不是對威權示弱，而是犧牲小我的道德力量展現，台大獲得新校長，民進黨也會受到選票的制裁，不失為三全其美的良策。

(中國時報)