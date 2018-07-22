蔡政府的魔鏡

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中國時報
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童話故事《白雪公主》裡的皇后，總愛對鏡子發問「魔鏡呀魔鏡，誰是世界上最美的女人？」儘管曉得答案口是心非，卻仍樂此不疲尋求慰藉。面對人民怒吼總習慣躲進同溫層自我催眠、拒絕雜音的蔡政府，像極了這位皇后。

自卑與自大是孿生兄弟，缺乏自省能力的自卑者，不是以自大言語假裝自信，就是習慣性藉由否定他人，證明自己是對的。當前的政府就犯了這樣的毛病。

所以，當老百姓普遍認為生活愈來愈苦，蔡英文卻說台灣經濟正處20年來最好狀態，要你我別用偏見唱衰台灣；當農產滯銷敗市，林聰賢卻嗆農民是政治動員；當軍公教抗議年改不公，就說你反改革；當產業質疑非核家園將導致缺電危機，賴清德卻說台灣從來不缺電，只是剩得不夠多；當分屍案接連發生，也能硬拗治安好轉，殺人是個案。

執政者為鼓舞人心，以正面表述回應質疑，無可厚非。但如果面對實際存在的問題，卻仍矇眼假裝沒發生，只看自己想看的、只聽自己想聽的，偏聽則蔽，結果就是讓政府淪為特定政黨的政府。民心背離，勢所難擋。

蔡英文執政前，經常批判馬政府總以選擇性的數據粉飾太平，今天民進黨不也是同樣情況？更甚者，舉凡誰有異見就扣誰假新聞帽子，這種嚴重缺乏自省、除錯能力的政府，對國家無疑是場災難。

同溫層猶如魔鏡，躲在裡頭「相濡以沫」，與真實世界的多數民心只會愈行遙遠。民意持續下墜的蔡政府，若想重新贏回支持，那麼第一步就是打破魔鏡，別再讓偏聽唱衰台灣了。

(中國時報)

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