陳明通演講 大陸不信任

2018年07月22日 04:10 中國時報 王欽

陸委會主委陳明通前往美國訪問，並在傳統基金會主辦的研討會上發表演講，當中提及「兩岸近70年來從衝突走向和緩，又擺盪到躁動不安，至今仍無法找到滿意的解決方法，雙方應各自尋求內部共識與意見，進行務實溝通對話。」他還進一步提出蔡政府針對未來兩岸關係的4點意見，但最為引入注意的當屬他從民族主義的視角，試圖理解大陸沉痛的歷史記憶，這在台灣輿論界引發熱議，很多人據此認為這代表蔡政府有意承認兩岸同屬中華民族，是對大陸釋放的善意。

然而大陸輿論界顯然沒有作出類似的解讀，大陸媒體更傾向於「聽其言、觀其行」，對其表態背後的真實目的仍存疑慮。中評社明白點出一個問題，就是陳明通在談及大陸制度時用詞甚辣，全文中批評大陸的部分，多於尋求和解的章節。因此該文質疑，這篇演講到底意味著蔡政府是為了爭取美國支持，結合美國反中派，讓蔡的8月行程得到優於過去的過境規格；還是真有心要與大陸和解？該文認為，對大陸來說，不會只挑好的看，而無視演講中對大陸的硬調談話，以及聯美抗中的氛圍。

這種質疑也同樣是大陸官方的態度，國台辦主任劉結一指出，一個中國原則是兩岸關係的政治基礎，也是檢驗是不是真正願意推動兩岸關係和平發展的試金石，民進黨當局哪些人講過哪些話，做過哪些事情，兩岸同胞都看得清清楚楚。說一套做一套不行，我們「聽其言、觀其行」。

新華社的署名評論則算是重炮批判了，標題直接定為〈在兩岸關係上說一套做一套是不行的〉，雖然是在呼應劉結一的談話，但其調門顯然要重很多。該文指出，陳明通的說詞了無新意，不過是民進黨當局相關言論的又一次復讀。民進黨當局善意一詞總掛嘴邊，但事實上又做了什麼？作者認為，民進黨自己改變了現狀，卻還想把責任推給大陸。

針對陳明通有關不設前提下與大陸進行務實溝通對話的言論，這篇文章指出，其自以為高明的政治謀算只會貽笑兩岸，甚至淪為國際笑柄，因為世界上、歷史上任何協商對話，都需有一個雙方能夠共同接受的前提和基礎，而「一個中國原則」就是檢驗是否真正願意推動兩岸關係和平發展的試金石。作者提醒民進黨當局，道路的選擇將決定命運的走向，請好自為之。

這篇文章應該說是新華社近年來針對涉台事務措辭最為嚴厲的評論。涉台專家的表態也同樣不留情面，前社科院台研所所長周志懷受訪中就指出，這段時間是兩岸關係最後的關鍵節點，如果不能抓住這個節點緩和兩岸關係，到了2020年以後，兩岸關係恐怕就會往越來越危險的方向走。如果陳明通抓住這個機會確確實實地對大陸釋放善意，兩岸是可以恢復對話的，但是他沒有抓住機會，反而是利用這個機會，希望聯合美國在國際上制衡中國，這是非常不明智的作法。

看來，大陸涉台各界都對陳明通的演講作出負面評價，或至少是抱持質疑態度，這也意味著，民進黨政府要想改善兩岸關係，確實需要顛覆舊思維。

(中國時報)