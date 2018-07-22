李遠哲憑什麼侮辱台大

2018年07月22日 04:10 中國時報 黃光國

教育部「拔管」歷經4個多月，換掉了兩個部長，第三位部長上任後，仍然無法「喬」定台大校長遴選案。前中央研究院院長李遠哲終於按捺不住，跳出來說：「管案不應視為政治干預學術或政府插手」，而是「台大沒有能力找一流校長」。

他說看台大最後幾十年來的運作，「我是很失望的」。他擔任中研院長時，做了很多努力，要把中研院提升，但他看台大幾十年沒有進步，是有原因的。

李遠哲的說法，充分反映這個「教育沙皇」的自大。中央研究院本來是作純學術研究的機構，1994年李登輝特別邀請李遠哲回台，想借重他「諾貝爾獎得主」的光環，全面推動教育改革。李遠哲擔任中研院院長之後，因為他一貫的「政治正確」，中研院的預算也跟著節節上升，由每年30億增加到最近幾年的150億。中研院就利用這筆龐大的預算，設立形形色色的「研究中心」，大搞所謂的「產學合作」。

嚴格來說，「學術論文」跟「產學合作」的「技術報告」並不相同。「學術論文」必須經得起時間的考驗，才能得到國際學術社群的重視與引用。「技術報告」則在獲得專利之後，還必須要能夠轉為生產之用，不能過不了多久就會變成「垃圾論文」。

在西方國家，「產學合作」通常是由廠商出資，並且指定研究方向，這樣錢才能花在刀口上。中研院的產學合作則是藉「學術自由」之名，由研究者自己找題目，只求出版論文，或者申請專利，卻不講「技轉」實效。不久前的翁啟惠案，最近發生的吳茂昆案，都是這種學風下的產物。

李遠哲敢誇耀他的「領導能力」，請中研院把歷年來的「技轉」成果向社會公布。大家競相出版「技轉」論文，拿「技轉」論文換點數，再向科技部或是教育部申請研究經費，這難道不是拿納稅人的錢當冥紙燒嗎？

李遠哲說「台大沒有能力找一流的校長」，這是對「台大人」的莫大侮辱。我在台大服務40餘年，終身以「台大人」自居。李遠哲說「台大幾十年來沒有進步」，不知他說的是什麼，我無官守，即無言責，必須由台大歷年來的行政主管去向他追問。

然而，我在台大服務數十年來，在國際學術期刊上發表了上百篇論文。去年我向科技部申請的研究計畫遭到「打槍」，我向科技部提申覆案時，依據國際學術調查機構「研究門」的統計，我的論文被國際期刊引用約3500次。今年我申請的研究計畫又被科技部「打槍」，但是我的論文被引用次數已經躍升到4300以上。

蔡政府對於各種資源分配，一向是「順我者生，逆我者亡」，我的研究成果在台大不能算是頂尖，但絕對不是「幾十年沒有進步」。李遠哲如果還有點學格的話，就必須拿出具體的數據來說明：中研院在他的「英明領導」下，到底有那些超過台大的研究成果？否則他憑什麼公然侮辱台大？（作者為台大心理系教授）

(中國時報)