非典型蔣月惠 能單飛多久

2018年07月22日 04:10 中國時報 劉心月

屏東縣議員蔣月惠這幾天刷爆全台，不但給屏東的政治人物帶來震撼教育，更讓台北的媒體和政壇驚豔。人們這才發現，台灣尾竟有一位這樣與眾不同的政治人物，讓人看見原來政治人物不全是天下烏鴉一般黑，還是可以給人期待的。

對蔣月惠個人而言，暴紅讓她長期以來備受漠視的處境瞬間改觀，她所關注的議題，驟間成了全國性的關注焦點，相關行政首長很難繼續唬弄過去；甚至她長期幫助的弱勢團體也一下子湧進了大量捐款。

對在屏東執政超過20年的民進黨來說，蔣月惠這個身高僅145公分、無黨無派、在議會受到霸凌、甚至被議長稱為「31號」刻意忽略其名的議員，突然成了可能影響縣長潘孟安連任的一個變數，乃至於屏東的政治人物對蔣月惠的態度也不得不180度大轉變，來個前倨後恭一番。

然而，蔣月惠這樣一個非典型的政治人物，對屏東乃至於全台行之已久的政治生態，能產生多大的影響力，恐怕還值得觀察。

畢竟，回到屏東政治圈，蔣月惠仍是孤鳥一隻；甚至因為她從台北帶回了滿滿的政治能量後，站在她對立面的人會更小心、會用更大的力氣來防範她。過去的蔣月惠可以一年345天，天天到汙染的皮革廠蒐證，除了她毅力驚人，也可能因為對方根本沒把她放在眼裡，才讓她得以在月黑風高中持續站崗。

外界將蔣月惠比擬為好萊塢女星茱莉亞‧羅勃茲在電影《永不妥協》裡飾演的環保大嬸艾琳‧布羅克維齊，然而，布羅克維齊抗爭的對象只有美國太平洋瓦電這家公司，而蔣月惠或許一戰成名，但正在尋求連任的她，從政之路上卻可能還會遇到更多、更難纏的各種魑魅魍魎。如今的蔣月惠已成了屏東名人、動見觀瞻，還有多少空間可以用土法煉鋼的方式行使民意代表的職權？

更何況從蔣月惠的情緒管理還有不少須調整的地方；她需要有成熟的幕僚幫助她。台北市長柯文哲看似隨興的發言，其實往往是經過精算的結果，而且他還有大批網軍日以繼夜強力護盤。蔣月惠這位真正的光桿素人，並沒有太多任性發言的本錢，因為新鮮感一過，看笑話的、酸言酸語的、批評的，可能就會鋪天蓋地而來。

身為基督徒的蔣月惠應該熟知波斯王妃以斯帖的故事。相信這一連串奇妙的境遇，正是為了讓她現今能夠有個為南台灣發聲，進而改變政治積習的機會。鎂光燈終有一天會撤走，掌聲會退去，但願蔣月惠為民喉舌、服務弱勢的初衷不會動搖。 （作者為作家）

(中國時報)