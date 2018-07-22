2018年07月22日 04:10 中國時報 陳世昌

國民黨台北市長參選人丁守中的「佛系選舉」受到議論，外界認為對手柯文哲根本「魔系」，橫豎不是個吃素的，丁守中如果持續堅持打溫合選戰，恐怕跟著佛祖一路向西，壓根沒有贏面。

柯P從民進黨自推參選人的尷尬處境中，殺出一條血路，因為國民黨迷信所謂的基本盤，在北市泛藍選民居多的同溫層自戀情結作祟下，認為綠營鷸蚌相爭終能漁翁得利，所以只要溫和打傳統選戰，勝選自然水到渠成。

然而，最近的民調數字變化，讓柯P有能耐天天搏版面，再不濟也有「學姊」天外飛來相助，丁守中淪為配角，民進黨推的姚文智更幾乎形同退出選戰，一場選舉打成這樣，其實不能全怪丁、姚不夠拚，而是選民的鴕性又發作了。

「鴕系選民」不盡然等同中間選民，有一大部分是自我麻痺，忘了政績或政見才應該是選舉的主軸，而且每隔4年就忘一次，參選人只要能掌握鴕系選民的心理弱點，用最耍賤的奇幻療法，就能在選戰關頭局部麻醉選民的中樞神經，即使選後無能的施政被看破手腳，選民鴕性乍醒，也就罵一罵了事；等到選戰開打，不需參選人耍賤，鴕系選民又自動變回自甘被操弄的賤民。台灣的選舉，就這樣一再陷溺於鴕系選民選出魔系首長的輪迴，彷彿被詛咒的島嶼。

台灣走入開放性民主30幾年了，程度仍停留在幼兒班，政治人物不需要長大，因為選民自然會呵護，這種慣性的選舉文化，造就了如今的政治環境，選賢與能只是個笑話。然而決定民主素養的終究是握有選票的選民，台灣的政治環境惡化至此，該覺醒的是選民，如不肯擺脫鴕性，4年如一日，民主再運作20年還是如此，只能等著這個島嶼成為真正的鬼島。

鴕系選民讓譁眾取寵的參選人當選，到了選戰關頭，又繼續讓跳梁政客施打麻藥，加上網路宣傳電競化，佛系當然不敵魔系，情勢演變至此，卻要佛系參選人轉性皈依魔系，就為了打贏選戰，其實又陷入惡質民主的弔詭，不是應該靠選民的智慧與態度導正選舉文化嗎？怎會勸模範生加入放牛班？柯P有學姊，難道丁守中就該有個學妹，姚文智怎麼辦？

民主不該是一場鬧劇，但台灣的選舉已淪為無止盡的鬧劇，孰令致之，選民確該好好反思，先治癒4年發作一次的鴕性，回到正常的民主軌道，扮演好頭家的角色，仔細檢驗政見牛肉，唾棄浮誇的選戰伎倆，讓年底這場選舉成為改變台灣體質的轉機，否則神仙也難救。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)