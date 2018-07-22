辛苦1年全毀 古蹟修復路迢迢

2018年07月22日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

對正在中正紀念堂主堂體進行古蹟修復工程的「原儀古蹟修復」團隊而言，意外的潑漆事件也波及了辛苦1年餘的修復成果，臉書上「我們工作的信仰與執著都被你們毀了」的發言引起波瀾。團隊負責人林鴻緯表示，不論是任何修復案件「在我們手上都被視為一個文化瑰寶在對待」，團隊中年輕人對於心血被損的不平之鳴，他強調不涉立場，而是心痛。

自2017年初開始進場進行中正紀念堂主堂體平台與斜壁修復工程，林鴻緯表示此次工程預計工期2年，主要是為了整治堂體漏水，另在形式上欲恢復坡道斬石子的設計原貌，「10多年前的審美和現在不同，髒了、漏水就上漆。」造成如今欲把石材上附著的各層漆料去除，恢復原來面貌讓石材能自然呼吸也頗有難度，「最多有6層漆，有的是水泥漆，有的是油漆，有的是防水漆，要靠人工一層一層地清。」

清掉6層漆 全靠人工

加上，不同座向的坡道亦有不同的挑戰，林鴻緯指出：「迎光面和背光面油漆老化程度不一，清洗手法也要不斷試，不斷調整。」先是洗，而後敲，且都必須在不傷及底部石材的情況下，小心仔細地進行。「平均一個人力一天只能完成2平方米！」而以20日被潑漆汙損的坡道而言，便有700平方米，「可以想像我們是花了多少工作天才完成。」

原儀古蹟修復團隊手上除了中正紀念堂，目前亦有北投溫泉博物館、台中大同國小等日據時期房舍正進行修復，林鴻緯指出，若和溫泉博物館的紅磚相較，中正紀念堂坡道的斬石子材質，又有雲、龍等圖案，修復上確實難度更高，加上工作環境「冬天特別冷，夏天特別熱」1年多來已「陣亡」了很多人，但目前仍有3、4名年輕的工作人員是從一開始堅持至今，林鴻緯不捨地指出：「靠的其實是熱血和興趣在支撐。」

一天只能完成2平方米

經過一整天的清刷，21日中正紀念堂銅像大廳仍未能清潔完畢而暫停開放，林鴻緯及其團隊也在第一時間協助清潔樓梯等公共區域，坡道被潑漆部分，則隨著下雨而使得受汙面積擴大，清潔工作也更費時，但他表示「團隊已恢復正常工作」，回歸一直以來默默進行的修復工作。

(中國時報)