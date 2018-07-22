學者嘆 年輕人忽略故宮美

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中國時報
／台北報導

新上任的國立故宮博物院院長陳其南一句「故宮台灣化」便捲起千堆雪，他認為台灣人對故宮並不認同，因此提出台北故宮的「土著化」、「台灣化」，要讓故宮成為「台灣人的故宮」。對此學者、書畫家多感慨，根本不存在認同問題，而是台灣的年輕人根本被教育得忽略了這些文化資產，近年兩岸故宮文創此消彼長，便與台灣未能善用文物資源不脫關係。

孫文學校校長張亞中表示，「故宮台灣化」的確符合民進黨要的轉型正義；同時，他認為若要定位為台灣的故宮，則不妨把1949年後搬遷來台的文物都還給大陸，才能真正讓故宮台灣化。

台北海洋科技大學副校長，亦是該校視覺傳達設計系教授，本身是書畫家的陳合成則指出，若要將故宮在地化，要先定義主體性，「有哪些族群？從什麼時間點算起才叫在地化？」他也指出，時下的年輕學子並沒有無法認同故宮的問題，而是在去中國化教育下，根本忘了重視故宮的文物資源，他舉例指出，學生們竟到了大四才發現書法很美，作為字型設計的發想也很受用。

前元智大學藝術與設計學系教授沈禎說，就美術史看，即使是日據時代留下的膠彩畫、浮士繪也都是源於中國書畫，故宮文物本是清宮藏品，很難與中華文化切割，沈禎說：「就我所接觸的學生，沒有人認為故宮文物不屬於台灣。」

相較於台灣學子甚少主動欣賞故宮文物，來台陸生，畢業於世新電影系的李若雅則表示，很多陸生來台會特別造訪故宮，「為北京看不到的文物慕名而去。」認為台北故宮主題式的策展方式，透過文物展現中華文明的力量是吸引觀眾的主因。而兩岸的故宮文創相較，「北京故宮的文創這幾年慢慢做起來了，但確實台北故宮的文創比較成熟，結合了傳統與現代，讓文化有了新的呈現方式。」

(中國時報)

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