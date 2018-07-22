收回南進門 重返北美館

2018年07月22日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

經歷9個月的休館，台北市立美術館（北美館）即日起將逐步「重返」，館長林平強調，重新開館的重點不在馬上推出國際級、驚天的大展，館的持續性發展才更為重要，因此再度面對民眾，首波最有感的改變應是收回了「南進門」並規畫為導引走廊，展現對都市觀眾的歡迎與友善。

「過去開北門，是一種文人姿態，收回了南進門，展現對都市來的觀眾歡迎，也連結新的王大閎建築劇場。」林平指出，呼應過去面向山水的北門，2010年在台北花博期間為連結北美館與美術公園而設的南進門，如今銜接增建管狀廊道，作為走近、認識北美館的起點，也是眺望、連結新增館舍「王大閎建築劇場」。林平說，這也是館舍重新啟動，試圖再造互動與氣脈相通的場域，強調觀眾參與及自主學習。

迎向35周年的北美館，硬體上除了南進門有新樣貌，也打開幾扇為展陳而遮蔽的窗子，重新觀看美術館中的庭園綠意與都市山水；未來2樓將策畫資深藝術家回顧展，結合新設立的文獻中心逐步建置；3樓則照當初高而潘建築師的原始構想，將釋出給觀眾作為自主學習、交流的「藝想迴廊」。全館的空調修繕雖一般民眾無感，但林平指出是為了後續擴建為當代藝術園區以及將經典館藏出庫做準備。

軟體上，首波開展先由大廳及地下樓的免票區開始，規畫了4個展出計畫，尤其於兒童藝術教育中心展出的《建築的70％》，將高而潘設計北美館的概念，分為設計、建造、色彩三個子題，讓民眾都可透過積木，宛如建築工地的現場以及柯比意的色彩空間提供體驗，也讓民眾更熟悉北美館的管狀結構。

(中國時報)