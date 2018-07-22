音樂人才計畫 培養下一個曾宇謙

2018年07月22日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

落幕的世足大賽，參與的運動員經常長足訓練，國家栽培，莫不使出渾身解數，希望能夠有好成績。在台灣，和運動員有國家培訓相比，古典音樂的國際大賽上，古典音樂人才的培育資源卻相對薄弱。

相隔7年，文化部所屬的國立台灣交響樂團終於再次推出「國際音樂人才拔尖計畫」，甄選優秀青年音樂家，補助其參與國際音樂比賽、大師班、音樂營等費用，希望透過國家之力拓展演奏生涯，培養出下一個曾宇謙。

國台交團長劉玄詠表示，國台交曾於2008年到2011年間受當時文化部前身文建會指派辦理第3、4屆「音樂人才庫培訓計畫」，「當時受培訓的小小音樂人才共40名，至今已有亮眼成績。」

當時接受培訓的包括拿到2015年柴賽小提琴比賽銀獎的小提琴家曾宇謙，拿到2013年日本仙台國際音樂大賽冠軍、2015年姚阿幸國際小提琴大賽第3名的林品任等，都在培訓中培養能力與自信，爭取榮耀。

當年的「音樂人才庫培訓計畫」曾不分藍綠，一致同意，卻在2011年叫停，相當可惜。過去計畫贊助國際比賽的旅費，也找國際大師到台灣舉辦大師班，讓音樂學子不用出國就有機會知道第一手比賽資訊，對於家境小康卻有音樂潛質的學子非常受用。

值得一提的是，鄰近如韓國與大陸都透過各種國家資源邀約一流音樂教授到學校，或是組團出國參加夏令營，讓本國人才得到最好的培訓。韓國只要有得名，男生可不必服兵役；大陸一旦得獎，一定有藝術大學的終身教職，但這些鼓勵與配套，從不曾在台灣出現，這次能夠先從培育人才出發，已經往前邁進一步。

國台交「國際音樂人才拔尖計畫」已正式啟動，凡10歲以上、35歲以下，具中華民國國籍並願以國家名義或代表台灣名義參加國際性音樂比賽者可以報名。目前徵選對象分鋼琴組、弦樂組、管樂組、擊樂組、指揮組五大類別，透過初賽書面審查、複賽及決賽實地演出三階段的甄選形式，每屆培訓時間以兩年為原則。

(中國時報)