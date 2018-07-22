小黑熊走失找媽 專家籲勿近

現場守候的遊客紛紛拍攝難得一見的小熊，掀起「追熊潮」。（台灣黑熊協會志工提供）

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中國時報
／花蓮報導
花蓮卓溪鄉南安瀑布步道小熊出沒。（張祈翻攝）

花蓮卓溪鄉南安瀑布步道因小熊出沒，20日起步道暫封，為顧及人熊安危，林管處發文呼籲民眾不要靠近步道，未料竟掀起一波「追熊潮」，遊客蜂擁前往，盼能一睹小熊模樣，對此黑熊博士黃美秀發文感慨表示，「這就是台灣人的素質嗎？人愈多，人味干擾愈強，熊媽媽就更不可能接近了，再這樣下去，小熊的未來應該可以清楚預期了……。」

南安瀑布步道緊鄰台30線，暑假遊客很多，林務局緊急封閉步道，仍無法阻擋遊客「路過」；21日下午4時許，落單的小黑熊穿越台30線公路，目擊者指出，小黑熊爬行速度不快，體力似乎不太好。

小熊出沒立刻引起現場守候的遊客騷動，不少路過民眾紛紛停車拍攝，連遊覽車都停下來，眼看人潮愈聚愈多，即便林務局監控人員驅離圍觀民眾，卻阻擋不了民眾拍照打卡興致。

長期關注黑熊動態的黃美秀老師，昨感慨發文指出，「小熊出沒成打卡聖地？這就是台灣人的素質嗎？試問：你家的小小孩走丟了，你希望大家都去圍觀拍照打卡嗎？」並質疑相關單位沒有做好應對措施，讓現場幾乎失控。

花蓮林管處回應，因小熊突然跑出封鎖區，現場監控人員也商請保七第六大隊及第九大隊派員勸離圍觀民眾，因台30為省道，封閉茲事體大，暫不考慮，今起將增派人力並拉長巡視時間，今天會邀集玉山國家公園管理處、特有生物研究保育中心一起研究如何保護小熊。

林管處呼籲民眾，近日盡量避免走訪該區域，幼熊沒有媽媽照顧，死亡率很高，加上群眾圍觀，更降低熊媽媽靠近機率，看到小熊一定要趕快離開，讓小熊可以順利團聚的不二法門就是不要靠近牠。

(中國時報)

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