2018年07月22日 01:21 中國時報 蔡琛儀 報導

許效舜（左）作勢親陳雷的手背。（盧禕祺攝）

陳雷（右）和黃妃當眾喝起「交杯水」。（盧禕祺攝）

陳雷（右起）開唱，老婆、兒子和孫子都現身幫他應援。

陳雷21日首度在台北小巨蛋開唱，破蛋處男秀斥資1870萬元打造，並換了7套服裝，請到26人樂隊加24人舞群，將小巨蛋打造成奢華的大型秀場。55歲的他唱到〈猴塞雷〉時，大展矯健身手及軟Q度，又是翻觔斗、又是一字馬劈腿，讓觀眾驚呼連連。

陳雷出道30年終於破蛋，舞台以名字中的「雷」發想，台階上有許多閃電符號、舞台左右上方也有圓形的閃電燈箱。開場他以全白西裝搭配炫目的紅色亮片外套，在九天鼓舞的澎湃鼓聲下，邊跳舞邊歡唱〈歡喜就好〉等經典歌曲，興奮對著觀眾喊：「尖叫！尖尖叫！」

黃妃為陳雷留過夜

昨他也請到金曲歌后黃妃及「鐵獅玉玲瓏」組合澎恰恰、許效舜站台。黃妃嬌羞說，以往她當別人的嘉賓都是當天北高來回，但這次為了陳雷，特地留在台北過夜，讓他馬上回：「我先去問我老婆。」兩人還在台上以水代酒，喝起「交杯水」遊戲。澎恰恰和許效舜則以一身黑衣加黑色墨鏡酷帥現身，許效舜還在台上作勢親吻陳雷的手背，被他笑罵：「噁心，死相，討厭。」

陳雷家人昨也全體出動，包括76歲的媽媽、老婆、兒女們都到場，他在唱完〈乾一杯〉後，將孫子帶上台，不過小孫子害羞怯場，拚命想掙脫他跑下台，畫面相當逗趣。

(中國時報)