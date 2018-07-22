王菲綜藝首秀話匣子大開

2018年07月22日 01:21 中國時報 蔡琛儀 報導

易烊千璽在節目中的演出讓王菲眼睛為之一亮。（取材自微博）

王菲首部出演的音樂實境秀節目《幻樂之城》20日晚間首播，她在節目擔任「首席體驗官」，向來以少話出名的她，在節目上開懷暢談、大開玩笑，被問到為何來參加節目，她笑說：「因為輕鬆、不用比賽、不用當評審。」還有現場觀眾向她喊話：「我是你女兒竇靖童的粉絲。」當場讓她笑彎了腰。

王菲在節目開場演唱曾主演的經典電影《重慶森林》主題曲〈夢中人〉，穿梭在後台搭出來的數個場景中，最後再自銀幕走到舞台上，從虛擬跨越到現實，搭配她依然空靈十足的唱腔，邊唱邊跳讓粉絲直呼又看到她少女時期的模樣。

原本王菲近乎退隱歌壇，但2016年舉辦暌違多年的演唱會，今年年初又和那英攜手登上《春晚》演出，接著又接下實境秀節目，復出動作頻頻，據悉製作單位豪擲破億元的天價才請到天后獻出綜藝首秀。

導演保證沒假唱

前晚節目請到黃曉明、「TFBoys」成員易烊千璽等人擔任唱演人。不過有網友質疑唱演人假唱，對此導演洪濤馬上回應，表示他以人格擔保，「有修音但絕對100％真唱，曉明哥、四字弟弟現場非常穩，演唱時的入戲會讓人忘記挑剔唱功。」更說要大家看看每個人的演出，「這麼多細節若是假唱會比對嘴難一萬倍，因為根本就不可能對上。」

(中國時報)