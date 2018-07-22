台粉一笑伴都美子：活著真好

2018年07月22日 04:10 中國時報 專訪溫博鈞

伴都美子（左）與大渡亮初嘗苦茶配仙楂，不禁大笑「這味道太猛了」。（粘耿豪攝）

「Do As Infinity」大無限樂團21、22日在台開唱，上月兩人為宣傳來台，在記者會上放氣球天燈，中時娛樂臉書粉絲頁以當時照片為題，邀讀者為兩人設計對話，主唱伴都美子和吉他手大渡亮在近百投稿中評選出他們最喜愛的「它要飛去哪裡呀？／飛到台灣開演唱會啦…不見不散！」兩人還自行發想「亮兄，這不是小籠包喔！」等無厘頭搞笑對話，現場笑聲不斷。

兩人揮毫在紅紙寫下「大無限樂團」與「大放異彩」，伴都美子一句「我可以坐著寫嗎？」隨即寫出一手好字，原來她小時候練過12年書法，還曾在樂團單曲〈化身之獸〉MV中題字；但她寫完「大無限樂團」後卻感到不滿意而重寫，邊寫邊碎念：「這邊應該用多點力。」

明年成團20周年

他們曾在18年前出道初期來台，在九份與野柳等地為單曲〈鬥魚〉拍攝封面，還在九份品嘗台灣茶。多年沒喝到台灣茶飲，他們特別挑戰試喝，喝到烏龍茶直說「好喝」、認為青草茶像薄荷茶，但輪到苦茶時兩人恐慌地叫道：「來了來了！」起初只敢聞聞氣味，鼓起勇氣喝了一口後立即變臉說：「喔！這太猛了！」沒吃過仙楂的伴都美子趕緊拿仙楂想去苦味，沒想到仙楂的味道更讓她無法招架，一臉有苦說不出的表情讓大渡亮笑到捧腹。

明年組團將滿20年，是否進行特別計畫？大渡亮爽快地答：「沒有，No plan！」他說樂團一直追求新的挑戰，為20周年做些什麼仍在思考中。他們剛推出第12張專輯《ALIVE》，含人氣小說翻拍電視動畫《十二大戰》片尾曲〈化身之獸〉及插入曲〈Silver Moon〉等作品，將「自己的未來自己選擇」的意念獻給所有活在當下的人們。

特別曲目獻台粉

去年來台演唱時，台灣歌迷的熱情令他們十分懷念，最後還在安可後臨時加唱一曲作為回饋。昨今兩晚他們首度在台連續兩日公演，特別準備了在日本沒現場表演過的曲目獻台灣歌迷；伴都美子說：「在台灣演唱會上看到歌迷們的笑容，讓我真正感到有種活著真好的感受！」

(中國時報)