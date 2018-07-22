Nichkhun求婚先做功課

尼坤（左起）、Sunny跟Yaya感情好，宣傳時常常互爆對方的祕密。

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中國時報
專訪

泰國電影《把哥哥退貨可以嗎》，由韓團「2PM」泰國成員尼坤（Nichkhun）、影帝桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）、國民女神烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）主演；尼坤戲外與少女時代Tiffany分手，戲裡卻與Yaya愛得你儂我儂，跟她浪漫求婚；被問到心目中的理想求婚，尼坤可是很有策略：「我會先摸清楚對方個性！」

尼坤認為，有的女生喜歡大眾面前被求婚，有的喜歡私底下，要先知道對方個性才知道該怎樣做，他自嘲：「但也不一定啦，在電影裡我知道Yaya喜歡棒球，用棒球求婚還是沒成功。」拒絕尼坤求婚的Yaya趕緊說：「其實我本身是很喜歡潛水的，但對方不一定會潛水啦！」

把合作對象當老師

得知Sunny要參演時，尼坤坦言「有點壓力」：「因為我知道Sunny很會演，我在大銀幕上的經驗少很多，擔心NG會拖累大家。」會不會偷偷較勁比帥？Sunny笑著否認：「我們才不是那種人！」認為能合作的人都是他的老師。

電影中文片名為《把哥哥退貨可以嗎》，他們最想退貨什麼？尼坤笑說：「我常常買了晚餐或食物，吃不下的時候就會超想退貨的！」Yaya則誠實地說：「因為是演員，好多衣服買了只穿一次，真的很想退掉。」Sunny沒有想退掉的東西：「我會找到適合的人，送給別人就好囉！」電影現正上映中。

(中國時報)

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