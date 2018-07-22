2018年07月22日 01:21 中國時報 李承陽 報導

佛劍分說是霹靂世界中佛教的代表人物，號聖行者，為人剛正不阿，秉持「殺生為護生，斬業非斬人」之理念，手持兵器「佛牒」，誓斬天下一切罪業，角色性格鮮明，吸引一票戲迷推崇。

佛劍分說曾在燐菌肆虐蒼生時，背負殺業，親取神淵佛者之命，使解藥得以誕生，拯救萬千黎民；也曾在嗜血族為禍，武林面臨末日局面時，走上不由分說的逆天之路，前往未來，開啟一線生機。然而他的兵器佛牒，經歷無數戰役，更在擊退棄天帝後，於盤隱神宮代替神柱，支撐神州大陸，嚴重耗損，終在對抗魔佛波旬時斷裂。

暌違4年戲迷難忘

自《霹靂俠影之轟掣天下》佛劍分說為修復佛牒而遠離霹靂武林至今，4年多來他正義凜然的身影，始終令戲迷難以忘懷，直到新劇集《霹靂驚濤》第8章，他舍利散盡，白髮披身，佛牒傍立，於大乘靈雲寺後山瀑布下，藉由清渺靈氛，天來之水滌心無垢，可知他當時的去處，即是此地。

然而佛劍分說化現修羅相，代表佛心有損，佛氣已失以往純正，因他前往未來，與邪之子展開逆天之戰，當時所留下的重傷至今未曾痊癒，佛牒也因承載殺戮過重，已至極限，故雖有聶寒修復形態，卻無一絲聖氣，佛心耗損、佛牒缺陷，面對邪鬼亂世之局面，他仍決心重返武林。想一睹佛劍分說新造型戲偶的戲迷，可在霹靂藝術科幻特展中的「三十經典」展區找尋本尊。

(中國時報)