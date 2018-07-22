仙蹤無名會女帝長日錕鋙鬥軒龍

2018年07月22日 01:21 中國時報 李承陽 ）

天山絕頂，神祕劍師賀紹鴻，一挑劍中狂魔長日錕鋙，雙方展現頂尖休為，驚世劍壓，浩瀚無匹，致使天山泰半崩裂；遠在千里之外的歸雷澤，垂釣的老者與釣者，一者意在劍，一者意在魚，尚不知天山決戰，將改變此刻的江湖。而佛劍分說，也將以天山為重踏塵世的起點，劍道、佛道、武道、生殺之道交錯的武林，即將進入嶄新的局面！

千年之誓，千年一會，立於仙道頂峰的仙蹤無名，站在鬼獄頂點的女帝后魃，故舊重逢，氣氛卻是弩張劍拔，肇因於鎮壓蚩皇恨的真龍之血被盜，導致蚩皇恨即將覺醒，而知曉此機密者，唯有九天玄尊與天鬼暴君嘯，如今事態丕變，導致兩人的生死疑雲，再度喧囂塵上，勢必掀起一波巨大的武林濤瀾。

鬼濟河上，白骨渡者泛著陰森詭譎的無常帆，接引冽紅角，前往風饕嶙峋，欲以萌殺佛心血祭魙天下苦心淬練的罕世邪兵，卻遇紫霾掩布，極流破空，雁火天獠如食日之貅，似掩空之獸，以極端凶暴之勢態，猛然襲向冽紅角，驚險一刻，人覺非常君驚現眼前，壓制天獠暴亂！

寰宇鬥奇正式展開，有為蒼生之安泰、有為摯友之平安；也有為天下之動亂、為異己之剪除，各懷心思，各有所謀的十六名頂尖武者，齊聚一堂，一時風雲際會，龍虎飛騰，首場賽事，澡雪對秋水、劫紅顏會奇夢人，同門相鬥的局面，不容絲毫留情，雄主昊天自仙蹤手中盜走真龍之血，他的真實身分，更加引人關注，欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂驚濤》第9章：仙蹤無名；第10章：軒龍．凌絕頂。

(中國時報)