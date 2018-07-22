甄珍快閃敘香園避答劉家昌

2018年07月22日 01:21 中國時報 蕭雅玲 報導

製作人周遊（左）與李朝永夫婦結婚40年將補辦婚宴。（粘耿豪攝）

資深藝人甄珍、湯蘭花、周丹薇、鄧美芳、江彬21日為敘香園餐廳開幕站台，記者會上，製作人周遊（阿姑）與李朝永也低調現身，透露2人今年結婚滿40周年，將在10月8日於大直典華補辦婚宴，席開至少120桌。

阿姑表示，當年2人結婚沒辦婚宴，「一個80歲跟70歲加起來150歲，有可能50年再辦金婚，但60年想辦鑽石婚應該有點難，才會想在今年辦一場『150歲的世紀大婚』，並打算找梅芳、陳淑芳、素珠來當伴娘。」這場「世紀大婚」也特別找了王永慶女婿方國強幫她設計禮服，婚宴當天預計換3套禮服。

甄珍為老友站台

甄珍原本昨天要回香港，為了幫老友站台，延後到今天才回香港。她與劉家昌先前為了離婚、爭產，傳出將在美國對簿公堂，昨活動現場，問她有沒有跟劉家昌聯絡，她回：「不知道。」停留15分鐘隨即快閃。

周丹薇是甄珍的小粉絲，當年出道第1部戲就是甄珍當女主角，當時只是新人的她，不知道拍戲要多準備衣服，只帶1套就到片場，沒想到和甄珍的服裝撞色，導演叫她換其他衣服，當下整個人慌了，甄珍則淡定的叫她把身上外套脫掉，幫她化解尷尬。

鄧美芳已淡出演藝圈，這幾年開始學畫，因為老公喜歡搭郵輪，夫妻倆常搭著郵輪到世界各國旅遊，鄧美芳把旅遊美景拍照後繪成作品，日前與繪畫老師一起參展，其中1幅作品還以10多萬賣出。

(中國時報)