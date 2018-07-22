浩子教養小孩「該打就打」

2018年07月22日 01:21 中國時報 蕭雅玲 報導

浩子（右）帶著小孩看世界，他認為小孩就是要往外走。

浩子從小媽媽管教嚴格，童年下課就得乖乖回家，如今婚後育有一兒一女的他表示：「不會把媽媽的教育方式套用在小孩身上。」他認為小孩體力旺盛需要有地方發洩，把小孩關在家中，沒有讓他們奔跑、流汗，身體一定不會健康，「像我從小就被媽媽關在家中，在缺乏運動的情況下，鼻子經常過敏，一直到上了國、高中開始打籃球，身體才慢慢變好。」

去年他暫停演藝工作一年，帶著妻小環遊世界，他感謝老天爺幫忙，讓他有機會與小孩相處這麼久，因為平常工作忙，很少有機會可以陪小孩，夫妻倆重視小孩教育，「2個小孩全世界最怕的人就是我，該教導他們的時候我的態度是很堅決，該學的最基本沒有學好，就過不了我這關，尤其是對人的態度。」

雖然孩子們才5、6歲，但浩子卻要求他們：「講話要看著對方的眼睛，跟人道謝要打從心底做出來。」之所以會這麼要求，就是因為他們還小，「基本做人態度如果從小沒教好，長大要叫他們改，也改不了了！」

他表示，在教育小孩上自己修養並沒有很好，該打的時候會打，但最嚴重就是打手心，「不會一定用強硬態度，有時候會用變相，或是一點利誘，小孩子還是需要像兄弟麻吉的方式來教育他，當下哭鬧就讓他情緒過了，再來跟他們講。」

像去年浩子帶小孩環遊世界，兒子在百貨公司沒經過店員同意就拿了試用品的刷子，當下他用嚴厲口吻跟兒子講：「爸爸回去一定會修理你。」

他強調，試用品本來就是可以拿，但在他認定你沒經過對方同意就拿走，或是塞到自己口袋就是偷，他覺得這是做人的最基本，小孩功課再好都沒有用，若沒有在第一時間給他警惕，他不會知道這事情是有多嚴重，「與其你被警察抓，不如老爸在這就點醒你。」

(中國時報)