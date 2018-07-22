低頭族看過來 補充葉黃素護眼

2018年07月22日 01:21 中國時報 報導、照片吳燈載

低頭族保健之道講座由林穎新醫師主講。

參與低頭族保健之道講座的民眾反應熱烈，爭取提問機會。

近年來3C發展迅速，幾乎人人皆是低頭族，您是否一滑手機頭抬起來已過兩個小時？此時是否已經眼花花淚濛濛？東阪國際日前於新北市政府舉辦護眼宣導講座，特別邀請到光晶妍眼科診所院長林穎新醫師來分享「低頭族的保健之道」，吸引逾200位民眾踴躍聆聽，並提出因3C引起相關眼疾預防作法。

林穎新表示，近十年來，隨著人類文明的進步，3C產業日益蓬勃發展，卻也帶給身為眼科醫師們，一個必須嚴肅面對的重大考驗──那就是「如何教導民眾正確的用眼觀念」，以及「如何對抗日益加重的用眼負擔」，所導致的視力問題。

林穎新回想於台灣臨床眼科十餘年之執業經驗，雖然眼科醫療技術不斷進步，但民眾的用眼問題卻反而節節上升，從國人近視人數比例居高不下，許多小學生從國小二、三年級就必須成為眼鏡族，且平均度數趨向高度化，到許多中老年人的眼疾，如白內障，青光眼，黃斑部病變等的發病時間亦趨向年輕化，另外乾眼症，高眼壓總是困擾著許多上班族、低頭族，種種證據都在在顯示眼睛的過度使用。

養成保護眼睛的正確習慣

他說，在減少藍光侵害的部分，降低長時間盯著螢幕的習慣。視物1小時至少休息15分鐘，也可購買可以過濾藍光的眼鏡，阻止平日藍光的侵害。要注意的是，這裡指的藍光不一定是指純藍色的光，而是與藍光有同樣波長的色光，如紫光、紅光也可能有近似的波長，因此，平日就養成保護眼睛的正確習慣，才是根本的解決之道。

衛福部國民健康署也屢屢發出警告，生活中無所不在的3C藍光傷害等等因素，已到了不可忽視的危急程度，學齡前幼童的手機使用率，竟然已超過4成，未來發生眼睛疾病的風險必大幅增加。而視力品質的好壞，又與國人的生活品質息息相關，推廣革新正確的用眼觀念，不只是醫師，更需要家長，老師在內的全體國人配合，獲取正確的用眼知識，堅持正常生活作息，多補充有益眼睛的保健食品，才有可能應付這巨大的挑戰。

講座的下半場，林穎新強調喚醒國人對眼睛營養的重視度。他說，雖然現在食物供應不匱乏，但是眼睛所需要的營養素非常多，除了各種維生素、礦物質之外，目前研究以葉黃素對眼睛最有幫助，另外像類胡蘿蔔素、葉黃素、山桑子、藍莓、黑豆、枸杞、決明子、維生素C、E等，對護眼養眼都有益處。而這些成分主要影響兩眼的生理循環系統，一是活化視神經元，健全視力功能，二是穩定眼內房水循環，達成眼球內組織透明清晰。

營養素攝取的黃金比例最重要

以葉黃素為例，它是一種具強力抗氧化作用的類胡蘿蔔素，富含於深綠色蔬菜，例如菠菜、青花菜等綠色、黃色蔬菜中。它可以過濾視網膜中心黃斑部的紫外線及高能量藍光，減少眼睛病變的機率。另外，其抗氧化劑成分，能降低因光線而產生的自由基傷害，維持眼睛的正常血液循環。簡單來說，葉黃素就是眼睛最好的防曬劑，可以減少陽光的危害。食物來源：南瓜、玉米、橘色甜椒、紅葡萄、奇異果等紅黃橘色蔬果。

此外，還有葉黃素異構體的玉米黃素，同樣對人體水晶體、視網膜及黃斑部有重要功能，它一樣能過濾紫外線的藍光譜，避免自由基的傷害，存在於金黃色的蔬果食物，如玉米、枸杞、蛋黃中，但其含量很低微，且十分不穩定，易受光和氧破壞。食物中的玉米黃素，人體無法自行合成，必須由蔬果類食物如玉米、枸杞、蛋黃或保健食品中補充。林穎新最後強調對眼睛最重要的營養素葉黃素，衛生署核定每天最高攝取量為30毫克，他提醒民眾葉黃素與玉米黃素的黃金比例建議為30比6，讓在場民眾豁然開朗。

主辦單位東阪國際表示，與《中國時報》舉辦講座的目的是希望能幫助國人擁有健康的生活，並不斷地追求提供更佳的服務，提升國人的生活品質與身心靈平衡。而從這次護眼宣導講座中聽眾踴躍提問來看，再再顯示國人對護眼的重視日漸提升，現場無不收穫滿滿！

(中國時報)