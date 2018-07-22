Skoda Citigo再推限量優惠

2018年07月22日 01:22 中國時報 報導郭隆富

台北2018年7月18日─Skoda Taiwan在2018年上半年以3437台掛牌數再次刷新紀錄，並寫下同期成長40％佳績！為了慶祝這個里程碑，加上近期民眾荷包受到不少衝擊，Skoda Taiwan決定再向原廠爭取Citigo優惠，以49.9萬限量199台的方案讓台灣民眾能夠充分感受到Skoda的感恩回饋。

據Skoda Taiwan表示，政府日前通過空汙法對10年以上老車造成不小的衝擊，也讓不少老車車主必須審慎思考換購新車。為減輕這些族群的負擔，同時也考慮到社會新鮮人在工作時的交通需求，特地再度向原廠爭取，讓原價62.8萬元的「歐洲最佳城市小車」Citigo以49.9萬元優惠給台灣消費者，限量199台！

迷你小車安全不妥協

安全向來是Skoda讓人稱頌之處，Citigo雖然是款迷你小車，但所端出的安全配備仍極具誠意：雙前座正面與側面氣囊、ESC電子行車穩定系統、Hill Hold Control陡坡輔助系統、DSR駕駛轉向穩定輔助、MSR引擎循跡控制等，都已成為Citigo標準配備。多款鮮豔大膽的車色選擇、俐落流暢的外觀造型，Citigo挾著其簡潔俐落的車身線條、穠纖合度的車室空間、撙節有方的經濟效益以及毫不妥協的安全配備成功吸引年輕族群的青睞，更被英國《What Car?》雜誌推選為2017年度的最佳城市小車（8000～1萬英鎊級距Best City Car）。

(中國時報)