2018年07月22日 01:22 中國時報 報導魏嘉虹

ROYAL ELASTICS 潮鞋回歸前衛設計 圖片提供ROYAL ELASTICS

1996年，ROYAL ELASTICS以街頭感滿點的彈力帶系統球鞋，伴隨名模站上倫敦時裝周的伸展台上，讓ROYAL ELASTICS一夕之間成為熱搜搶購品牌。多年來ROYAL ELASTICS隨市場的脈動，以親民定價路線，成為「國民走路鞋」代名詞，獲得普眾性市場的支持，但品牌漸失過往的獨特性與前衛感。

2018年ROYAL ELASTICS在品牌初代設計總監回歸之下，品牌重拾過往的前衛與潮感，品牌收起過去近10年，擅長操作長青系列延伸期的舒適圈，透過秋冬系列的立場宣示，品牌將鎖定喜愛獨特風格與穿搭時尚的消費群，並致力帶給消費者最值得購買的中價位的精品級鞋履。

ROYAL ELASTICS鞋履不僅完美搭配紳士裝，展現時尚風格。每雙鞋大底都是高級防滑橡膠，中底的緩震支撐系統，使用高反發彈性EVA，加上高回彈鞋墊，可依照消費者不同的踩踏習慣，回饋出軟、彈、韌、緩的多層次腳感，讓消費者「不僅耐走，更加好走」，符合每位不妥協現況的新世代菁英白領，能有著更多跳脫自我的絕佳表現。

其中的SMOOTH系列，首次出現在1996英國倫敦時尚秀，並榮獲「Most Radical Product」的殊榮，被許多消費者譽為ROYAL ELASTICS神級代表作，2018年，重新問世的SMOOTH GT，在經典靈魂與現代製鞋工藝之中，取得完美的平衡，鞋頭以70～80年代德軍訓練鞋（GT, German Trainer）為設計元素，呼應經典鞋型SMOOTH的彈力帶系統，展現時尚動感的復刻設計，重塑SMOOTH GT的時尚態度，非常適合喜愛都會風格的型格派消費者。

Index

★商品資訊

上市日期：2018年8月

中文品名：SMOOTH GT精品休閒鞋

★材質

鞋面：愛馬仕等級苯染牛皮

內裡：精品級真皮內裡加上高回彈鞋墊

大底：超耐磨橡膠

價格：4770元

(中國時報)