愛其華鏤空錶琺瑯工藝再攀顛峰

2018年07月22日 01:22 中國時報 報導魏嘉虹

「登峰」琺瑯鏤空錶。 圖片提供愛其華

Ogival的起源最早可以追溯到西元1903年，是由Brandt與Dubois兩個家族創辦，他們在故鄉La Chaux-de-Fonds成立製錶工作坊，這個地區向來以製造鐘錶馳名於世，早期Ogival以「閣樓工匠訂製服務」滿足頂級客人的需求，甚至梵蒂岡教廷也向Ogival訂製一款「教皇錶」，以見證羅馬教皇十二世的加冕。1966年，國際獅子會也委託Ogival設計製作大會紀念錶，頒贈給與會的傑出企業人士，製錶巨擘Ogival值得全球菁英擁有。

★「青天翔鷹」鏤空錶．萬里長空．展翅高飛

鷹的壽命可達70歲，但牠在40歲時必須做出艱困決定：等死或重生！牠鋒利的爪子與喙老化，羽毛又濃又厚飛翔吃力，為了繼續展翅高飛，牠需經歷痛苦而漫長的更新過程，奮力飛到絕高山巔，築巢於懸崖之上，牠的喙用力擊打岩石直至完全脫落長出新喙；再用新喙把腳趾甲一根一根拔出來長出銳利爪牙，最後將沉重的羽毛拔掉等待新羽，終於脫胎換骨浴火重生，翱翔天際！正因老鷹能忍大痛擊長喙、拔鷹爪、棄舊羽，才能再造顛峰。

★「登峰」琺瑯鏤空錶．浴火重生．千錘百鍊

傳承百年訂製工藝與歷史人文的「登峰」琺瑯鏤空錶，以琺瑯藝術展現雋永的製錶工藝，大器的鏤空與羅馬時標，襯托出配戴者獨特品味！

意者請洽全台各大百貨、寶島鐘錶、鐘錶名店，或電洽0800-437-123，www.ogival-watch.com。

(中國時報)