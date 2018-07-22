二次發酵vs.鋼瓶加壓

義大利Presecco氣泡酒，屬於DOCG法定產區，二次發酵不同於瓶中發酵，而是在鋼瓶槽內發酵45天，得到的口感也較穩定。圖片提供各品牌

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中國時報
報導
西班牙Cava Juve & Camps Familia氣泡酒，所有製法均遵守傳統製法，二次發酵需與酒渣共同靜置36個月；Cava意為儲酒的地窖。圖片提供各品牌
同樣來自西班牙的Cava Juve & Camps Sweet，差別在於酒渣靜置期減少至24個月與瓶中熟成。圖片提供各品牌
艾斯莊園，同樣是法國產區，這瓶氣泡酒是以Cremant命名而非Champagne。圖片提供各品牌
純手工經典傳統釀造法釀造的氣泡酒，發酵完成後為了讓酒渣集中，大多會以手工轉瓶。（威石東提供）
瓶中二次發酵時，酵母與糖產生反應時非常激烈，所以翻轉酒瓶時必需相當輕柔，圖為西班牙Juve & Camps酒莊的酒庫。圖片提供各品牌

舉凡所有香檳與氣泡酒，除了產地與葡萄品種的差異外，最大的不同在於是否瓶中二次發酵與鋼瓶加壓。瓶中二次發酵則又得講回香檳的歷史，中世紀時普遍還是採用糖、酵母進行一次發酵的簡易手續，二次發酵是在19世紀後才發展出來的香檳技法。當時除了唐培里儂之外，也有英國物理學家發現酵母與糖分在低溫與高溫的活動性－酵母在冬天停止活動，並在春夏裝瓶時在瓶中繼續發酵。這間接形成後代瓶中二次發酵的原型，透過讓酒體裝瓶後，再加入少量的糖與酵母，讓酒瓶中產生更多氣泡，也讓香檳成為氣泡的代名詞。

有些現代氣泡酒會因價格與品質穩定的考量，選擇在大型鋼化槽中進行二次發酵，不管是遵守傳統法的瓶中二次發酵，還是現代法的鋼化槽中二次發酵，這些二度發酵的結果，會產生不同於第一次發酵的細膩泡沫口感和香氣表現，對消費者而言，普飲型氣泡酒的入手價格，相較於香檳要親民許多，也是讓氣泡酒成為不少人桌上佐餐的好選擇之一。

(中國時報)

氣泡酒 喉間炸開香氣餘韻 「瓶中陳年」長短分辨等級

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