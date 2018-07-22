福容福隆Villa 帶毛小孩享受芬多精

辦BBQ Party免煩惱 飯店廚師客製化食材。圖片提供福容大飯店

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中國時報
報導柯佩芳

公司旅遊、親友慶生，去KTV已太老套，在飯店的Villa度假、享受獨立空間、私人BBQ才跟得上風潮！

在全國有14處據點的福容大飯店連鎖旅館事業集團，致力提供住客Villa放鬆休閒的環境，福隆店Villa區整修後全新開幕，結合海灘、海洋、溫泉與大自然生態環繞的親子飯店，全區54間Villa，風格各異，入住風呂別墅，在房間內就能享受福容獨有的海洋溫泉；禪風別墅融合南洋禪風的客房設計，讓人全然放鬆，不少企業公司或是親友聚會就乾脆包下整棟，充分利用庭院綠地，大人大啖烤肉啤酒，小孩則戲水嬉戲，擁有獨立門戶，不用擔心被打擾，玩得更盡興。

房內即享海洋溫泉

到Villa參加過BBQ Party嗎？現正流行！由飯店廚師客製化烤肉食材，吃得到東北角產地新鮮直送的海鮮，或肉質彈嫩的菲力牛肉豬排，並於Villa庭院貼身服務，您只要負責享用美食、開心聊天！54間Villa擁有獨立空間，充分保有房客隱私，而風呂客房及別墅，在房內轉開水龍頭，就可以享受獨有的海洋溫泉，仿峇里島風的建築，營造出悠閒的度假氛圍。

福隆Villa區同時限量推出「寵愛毛小孩住房專案」，入住簡樸禪風客房及自在禪風別墅，加價1500元，就可與毛小孩同住（限20公斤以下中型犬），住宿期間還提供毛小孩睡墊、毛巾、飯盆等貼心備品，除了享受自在禪風別墅的超大空間，室外還有庭院能讓您與毛小孩盡情同樂，漫步在被森林包圍著的Villa園區中，感受芬多精的滋潤，還能走到飯店戶外餐廳區，與毛小孩一同遠眺海景，共進美味佳餚。

(中國時報)

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