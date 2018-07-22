味全醬油連3年獲食品界米其林獎

2018年07月22日 01:22 中國時報 報導楊閔惠

獲獎清單：

有「食品界米其林」之稱的iTQi「風味絕佳獎章」，匯集了歐洲烹飪協會的175名廚師和品酒師，使用盲測方式，針對味覺的第一印象、產品外觀、香氣、口感、質地等綜合表現，進行全面性評分，堪稱食品界的頂尖對決，是全球業界人士公認具影響力評鑑之一。

如此嚴謹的評鑑過程，味全淬釀系列連3年獲頒三星獎章，新推出的270天釀造系列更是首次參賽就取得亮眼成績，證明味全60年的製醬技術已達到世界級的水準，而參賽的台灣醬品類共有12支醬品獲獎，其中味全醬品就囊括7支，為台灣醬品類的最大贏家！

味全醬油傳承60年的釀造技藝，堅持要給消費者最好品質的醬油。自2015年開始，即全系列使用美國IP認證的非基因改造脫脂黃豆片、一級小麥等自然原料來作釀造醬油的原料。

今年5月推出270天釀造系列頂級醬油，包含「古釀醬油」、「薄鹽醬油」及「柚子風味醬油」，遵循古早製醬「夏製麴、秋發酵、冬熟成」的節令時序，以科學控溫模擬季節溫度，投入二倍原料，細作慢釀長達270天，釀造時間更長、更厚工，引出口感醇厚的滴滴醬香。味全堅持天然的美味，連續三年使用最簡單的原料獲得國際評審青睞，證明產品的風味品質已做到國際水準，未來會持續發展出更多貼近消費者的好產品，讓消費者吃得健康、更安心！

(中國時報)