貿協攜手京東神腦搶陸跨境商機

2018年07月22日 01:22 中國時報 報導黃詩芬

大陸是全球商業必爭之地，為協助台灣品牌行銷大陸市場，外貿協會日前辦理「兩岸通路及跨境行銷經驗分享會」，安排京東全球購與神腦國際代表，分享多年來耕耘中國大陸市場，以及兩岸跨境行銷的經驗。

外貿協會祕書長葉明水表示，大陸是發展電商的一級戰場，去年跨境電商交易規模占進出口總額的25％。外貿協會執行經濟部國際貿易局的「臺灣產業形象廣宣計畫」，與神腦國際合作，在京東「全球購」跨境電商營運「台灣精品銷售專區」，讓更多台灣精品進入大陸市場。

神腦國際大陸總部黃武雄總經理指出，自2011年起與中國大陸市占第二電信商「中國聯通」策略合作，透過在地化經營行銷，已於中國大陸建構完整地實體與虛擬通路，並結合在地文化與購物節辦理促銷。2013年起引進台灣精品，透過神腦國際進入京東「全球購」跨境電商，可降低前期進入門檻，大陸接單後再從台灣發貨，廠商無庫存風險。

神腦國際單紹棣營運長則提出「全通路架構新商業模式（O2O Biz）」，在台灣市場善用通訊門市的資源，將線下門市與神腦線上平台O2O整合串流，透過兩岸聯合採購、行銷與服務，有助更多台灣品牌廠商上架行銷，並將更多優質產品與服務推廣給消費者，共創雙贏。

(中國時報)