易斌凱 擁抱田黃人生

2018年07月22日 01:22 中國時報 報導何志平

《花開見佛》，田黃，340g，林飛作品。圖片提供玖餘堂主人

《蝶舞》，田黃，80g。圖片提供玖餘堂主人

田黃薄意《蝶舞》長方章拓片。圖片提供玖餘堂主人

根據史載，清朝福建巡撫用上等田黃雕刻「三鏈章」上貢，被乾隆皇帝視為至寶並由皇室代代相傳。後末代皇朝崩解，溥儀匆忙出走，亦將那枚「三鏈章」縫在棉衣裡。由此可見滿清一朝對田黃石幾近瘋狂的熱愛程度。

田黃在清朝受到重視與崇拜的程度達到巔峰，咸認為它有「福」（產自福建）、「壽」（壽山礦脈）、「黃」（皇帝專用）之寓意，故為祭天專用的國石，更被稱為「石帝」。談到田黃石，就不能不談到「玖餘堂」。台灣歷史博物館在105年底曾舉辦易玖餘先生珍藏，以田黃為主的「石韻揭諦」印石巧雕展140餘件，其中田黃石達48件。中國歷代的印材多元，有木、石、骨及金屬等，其中又以印石因多樣的質地及暗合天地孕育之意，深受歷代文人雅士鍾情。去年，長年旅居美國經商的玖餘堂主人易斌凱先生委託宇珍國際展覽多款田黃珍品，也得空接受專訪，暢談他心中的田黃春夢。

易斌凱美國波士頓大學畢業，家學底蘊深厚，爺爺是知名教育家及政治家易培基，也是毛澤東的老師。易斌凱憶起，擔任空軍將領的父親退役後在1985年到福州的壽山村投資，單單兩條田黃礦脈合法承購權就花了80萬美金，這在當時的投資已是天文數字。

清代坊間「一兩田黃三兩金」

他說，當時的村民急功好利，往往用炸藥去代替人工開採，如此不僅損害田黃石，更是人命關天，於是他堅持不用炸的。這樣的過程及作法讓他不但交好開採村民，也結識工藝大師，後來開採的村民有好的、大的原石都會提早告訴他，讓他們近15年的黃金收購期，著實取得不少好的田黃。也成為他研究田黃，追求藝術境界，甚至把它拿來做破壞性實驗、地質分析研究的基礎。

清代就有「易金十倍」說法的田黃，想當然耳贗品必定不少。易斌凱認為，不論是買或研究田黃，一定要親自把玩，上手過「真」貨，不能單靠眼睛去看。他說，「我相信你只要親手握過真貨，必定可以感受到其溫潤及特有的氣場，之後別人想用假貨騙你就不容易了。」「我認為每個田黃有自己的靈魂，所以看田黃時要一顆一顆來看，千萬不要像選妃般混在一起看。同時，你如果有機會看到田黃原石，才會理解何謂『無皮不成田、無格不成田、無絲不成田』的緣由。」易斌凱認為，有人說田黃是「無根而璞，無脈可循」。但他認為不是，田黃石的生成肯定是地殼變動，加上水的沖刷，再經過千百萬年的淬煉，才形成現在獨石的狀態。

褔州工匠藝術譽滿天下

古云「天下石，褔州工。」可見對出產田黃的褔州工匠藝術的肯定。問易斌凱在所收藏的壽山石中何者最喜歡？他說，自從收藏石頭後，和諸位石雕名家大師成為摯友，包括林亨雲、林飛、林東、鄭則評、陳文斌、林文舉等，其中郭懋介先生所作、石卿的《香山九老》，這件不論是重量或是成色皆為極品，甚至可說是囊括每一項田黃的特色、特徵都能在它身上找到。此外，這是用石皮雕琢出來的作品，布局極為精妙；另一件林飛先生作品《花開見佛》，在題材上具有高度的突破性。他說，買這件原石時自己好像看到上面有個達摩，便建議林飛是否可以「達摩面壁」為題，沒想到當我看到成品時，就是現在這件立體、活靈活現的《花開見佛》。讓觀者無不讚歎，不只石頭好，國寶級大師的工藝更是沒話說。尤其以往石雕皆是具象創作，而《花開見佛》則是以抽象的方式表現。另外一件田黃薄意《舞蝶》長方章雖是屬印石類的小件，但從看皮雕中精美呈現蝴蝶的飛舞與悅耳的鳥鳴，及拓片中將春景定格並濃縮於畫中，幾可判斷古代肯定是貢品。

末了，易斌凱表示：「當你得到一塊渾然天成的石頭，把它雕成擺件或刻成薄意，固然很好，但如果一大塊石頭中有點瑕疵，那就該把這件石頭給像林飛等級的大師去巧雕。我的外國收藏家朋友很多喜歡原形，他們一看到我的藏品，會先問『你這是不是染色的？』後當他們看到作品從原礦，到加工過程，到最後成品的一系列照片，知道這是一整塊石頭去雕的，盡皆讚歎不已！而不自覺的一同在這個美麗的中華文化大船中，薰香陶醉。」

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(中國時報)