明年學測新變革 考科5選4上路

2018年07月22日 01:22 中國時報 報導周長泰

自108學年度起，現行學測必考5科將改為選考，大學聯招會於日前公布，近2000個大學校系108學年度繁星推薦及個人申請，預計參採科目，這也意味著學測「5選4」正式上路。

優勝學習莫妮卡老師表示，依招聯會公布的各校系參採科目，「繁星推薦」使用4科組合最多，3科其次，最多科系使用的組合為國英數自；而「個人申請」則是使用3科組合最多，4科其次，而最多科系使用的組合為國、英、數、自。

大學學系參採科目變少

另優勝學習莫妮卡老師表示，國文、英文最多大學使用，不論繁星推薦或個人申請，社會科的移除最多，其次是自然科，從參採科目的使用上來看，國、英、數仍為最主要的科目。至於醫學系的情況，招聯會表示，以往都是採計五科成績，108學年以後，個人申請11個醫學系有9個移除社會科，2個移除國文科。

針對學測「5選4」，莫妮卡老師說，雖然大學學系參採科目變少，勢必讓原本高中生在高二選組的時程提前到高一入學前，這無疑是逼學生提早確定志向，在高一入學前就得選定自然組或社會組。而恢復到自然組、社會組的時代，社會組學生不必再花時間準備不擅長的自然科，甚至純文組科系連數學都不採計，志向明確的學生可以專心準備3科。

報考策略成為上榜契機

一樣的道理，理組的科系也大多不會採計社會科。自然科或社會科趨向專業，「5選4」後學測自然科和社會科難度勢必上升。而這也代表熱門校系各科錄取分數也會提高，相比過去5科，縮成4科後「容錯率」將大大降低，熱門校系可能科科都要考高分才有機會。

而且，學測「5選4」影響的層面不僅止於少考一科這麼簡單，真正影響的是超額篩選的問題，以往超額篩選都是以學測總級分作為篩選標準的現象將消失。由於篩選的條件變少，考生進入超額篩選的門檻就降低了，在差距難以拉開甚至是零差距的情況下，如何擬訂報考策略、找出對自己最有利的採計科目組合、強化擅長科目，將成為上榜重要契機。

(中國時報)