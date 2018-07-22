高一新鮮人如何學好地球科學

2018年07月22日 01:22 中國時報 撰文蘇偉（地球科學名師）

剛升上高一的同學們，可以明顯感受到遠超過國中時期的課業壓力排山倒海而來，不僅科目多，要學的量更是以前的好幾倍，想要面面俱到真不是件容易的事。

其中，高中自然科包含了物理、化學、生物、地球科學。對於大部分同學來說，物理化學的連續轟擊已用盡了大量的心力，面對地球科學又抱持著「好像不是太重要也不是太難」的感覺，也因此在高一就這樣輕易放過了。

殊不知，在整個學測自然科當中，地球科學約占30％左右，就投資報酬率來說，他其實與其他自然科目等值，再加上地球科學屬於自然科學的基礎理論，因此要達到較低的錯題率是相對容易的。以下老師建議各位同學，如何在高一就紮穩地科的學習基礎，在未來迎戰學測時能更游刃有餘。

自問觀念掌握度有多高

從學科內容來看，地科是研究探討地質、大氣、海洋、氣候、天文等環境的機制，課程的重點與考試方向也是圍繞在幾個領域。在這裡要給同學一個提醒：「千萬別把地科當作是背科」。近幾年來，不論是學校的段考或是大考學測，題型都走向多元活化的趨勢，純粹的背誦記憶是無法應付這樣的題型的。

舉例來說，課本裡面有一段文字：「對於地表觀測者來說，不同季節，太陽在空中的軌跡會改變。以北回歸線上的人們來說，春分時太陽直射赤道，日出在正東方……」這時同學會覺得這段文字平淡無奇，接著就選擇背誦的方式把他記憶下來。

然而就整個知識群的角度來看，裡面潛藏的考點實在太多了，他可問你：「那麼夏至時的軌跡是怎樣呢？在什麼方向升起落下？假設今天是赤道的觀察者呢？位在極圈的觀察者呢？」這樣一整串的問題，用題組題的方式出現，相信很多人會傻眼，考出來就爆炸。

總歸而言，看到這些觀念的敘述，要延伸去思考這句話是如何得出結論，他的原理是什麼？如何解釋？這樣唸書才會深刻，遇到題目才不會無所適從。

別放過任何一張圖表

我們可以說，地科有很大比例的重點是放在圖表判斷上，這部分包含了照片、地質圖、衛星影像、表格資料、統計圖、示意圖。建議同學課本上的每一張圖型都要看得懂。舉例來說，光是一張「板塊的運動模式」我們就可以有非常多的發問：這是屬於張裂類型或是擠壓力型？是陸陸碰撞還是海陸碰撞？各會造成怎樣的地形？會不會有火山？地震的類型有哪些？而這些圖形絕對是出題時最好的材料！

平日多累積課外資訊

高中地科有一個明顯的特性，牽涉到的領域包山包海，雖然不會考到非常艱深晦澀，但是相當重視學生的科普知識的涉獵，因此多方注意當下發生的相關新聞資訊或是閱讀課外讀物（像是《科學人》雜誌），有利於整體知識的提升，甚至某些題目會有跨科整合的情況，都能訓練同學統整學科的能力。

舉例來說，國研院新的海洋研究船「勵進號」、以電影「你的名字」導演命名的「新海誠小行星」、日益嚴重的霧霾問題、台灣的地震災害等等，這些主題都可以整合進同學們所學的地科知識中。

刷題是加深印象的好方法

高一同學在地科遇到挫折的主要原因，是覺得考出來的東西跟課本教的內容落差太大。事實上並不是課本沒教，而是同學對知識不熟練，以及對題目的敏感度不夠高。

這裡要提醒同學們，訓練手感是相當重要的事，因為隨著腦中對題目的資料庫越來越多，同學可以精確掌握不熟悉的概念，以及增加對於各種題型的經驗，就算遇到以前從來沒看過的考法，也能很快的隨機應變，不至於驚慌失措。

最後，老師要再三強調，地科一定要長期準備，在高一時就學好，未來複習起來才輕鬆有效率，千萬別有臨時抱佛腳的心態！祝同學高中生活能夠過得於充實愉快！

(中國時報)