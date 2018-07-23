固守灘岸靠自己！台海防衛戰 美不派兵

依據國軍最新修訂的台海防衛作戰計畫，一旦兩岸兵戎相見，台澎金馬防衛作戰要全靠國軍。圖為今年6月漢光34號演習，官兵展現精實戰力。（軍聞社）

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中國時報
／台北報導

台海防衛機密曝光！依據國軍最新修訂的台海防衛作戰計畫，一旦兩岸兵戎相見，台澎金馬防衛作戰要全靠國軍，美軍不提供一兵一卒。軍方官員說，我對美軍的要求是提供情報，決戰千里，讓我方清楚掌握來犯敵軍的動態。

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決戰千里 美只提供情報

軍方官員強調，兩岸資源懸殊，台灣屬於弱勢一方，我方不做軍備競賽，也不再打傳統的消耗戰，對台海防衛作戰而言，國軍戰勝的定義就是「迫使敵人奪台任務失敗」，所有的建軍備戰都依此為目標。軍方官員表示，國軍改採創新、不對稱思維，雖無法在戰場上將敵軍殲滅殆盡，但有能力迫使對方任務失敗。

國軍的台海防衛作戰計畫代號為「固安計畫」，每年根據兩岸情勢變化修訂。軍方說，如果中共真的渡海打來，我們將如何防守，部分的防衛作為以後將在適當時機「刻意」公開，警告中共機艦不要輕易來挑釁。

固安戰略 將隨情勢修訂

軍方官員說，之所以不再當機密，還刻意讓中共知道「如果你這樣來攻，我們將如何防守」，這也是一種戰略，讓對岸知道進攻困難，必須付出重大代價，而且不一定會成功。例如，中共軍艦如果想從港口登陸，我們就故意沉船，封住港口航道等。

國軍依據「濱海決勝、灘岸殲敵」所擬定的防衛構想，已和美方交換意見，得到美方高度認同與肯定。軍方官員說，在防衛構想中，並未設想美軍出兵救援，都是靠國軍自己打，軍方只希望美方能提供情報，一旦兩岸開打，美方能將最新的情報提供給我方，這對戰局的勝負，相當關鍵，「要打什麼目標，要先找得到。」

台美情資 尚未全面交換

據了解，美方現在提供予我方的情報，有些國軍已知，美方亦心知肚明，台、美之間並未全面交換；此外，我方機艦部分無法與美方情資聯結。

軍方官員說，就防衛作戰而言，灘岸是共軍最不利的作戰位置，也是國軍最易發揮的作戰區域；中共能登陸的只有兩個旅，要上岸，沒那麼簡單，就算國軍不打，共軍光搬裝備上岸，都需要很複雜的計畫。

至於外界關心兩岸一旦開打，台灣能守多久，軍方官員認為，依最新的這份作戰計畫，共軍「根本上不來」。

(中國時報)

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