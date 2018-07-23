厄瓜多不再提供政治庇護！維基解密艾山吉 恐遭引渡美國

2018年07月23日 04:12 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國新聞網站「攔截」（The Intercept）報導，公開大批美國機密檔案的揭密網站「維基解密」創辦人艾山吉，在獲厄瓜多政治庇護、滯留厄國駐英大使館逾6年後，厄、英當局即將達成協議，最快本周將把艾山吉移交給英國。由於英、美簽有引渡協定，一旦艾山吉遭厄國下逐客令，他可能被引渡至美國，迎接他的將是洩露機密等多項罪名，以及難以倖免的多年牢獄之災。

厄、英協議 本周撤銷庇護

攔截的共同主編葛林沃，引述來自厄瓜多外交部與總統府的消息來源指出，厄國總統莫雷諾，近期可望（甚或已經）與英方敲定協議，撤銷艾山吉的庇護地位，把他移交給英國，「最快就在這個星期」。

莫雷諾24日將在倫敦出席全球身心障礙峰會，葛林沃指出，該活動只是幌子，莫雷諾訪英的最重要目標，就是把厄、英協議拍板定案。另據英國《周日泰晤士報》，厄國副外長特蘭，正與英國外相鄧肯等資深外交官員，共同研商艾山吉的未來。據瞭解，艾山吉對英厄協議並不知情，仍認為他的庇護身分不會遭撤銷。

厄批艾山吉 如鞋裡的碎石

6年來，厄瓜多為捍衛艾山吉不惜槓上英國，但時日一久，他們的耐性逐漸消磨殆盡。《周日泰晤士報》報導，莫雷諾以「駭客」、「鞋子裡的碎石」形容艾山吉，更稱對方是他「接收」自前朝（柯瑞亞）政府、尾大不掉的麻煩。

最明顯的跡象是3月，艾山吉發出多篇推文支持加泰隆尼亞脫離西班牙獨立，大使館立刻截斷他的網路連線，並對他的訪客多所限制。莫雷諾還下令，撤除使館的額外保安人員，因為代號「訪客行動」（或飯店行動）的艾山吉保護專案，每月耗資近200萬台幣。但15個月前莫雷諾險勝對手拉索當選總統時，艾山吉曾表達祝賀，因為拉索揚言，勝選後30天內就要把艾山吉趕出大使館。大選結果出爐，艾山吉在推特嗆拉索「30天內離開厄瓜多」。孰料莫雷諾也不願留他。

艾山吉2010年涉嫌在瑞典性侵、性騷擾2名女子，離境後遭瑞典檢方通緝，同年底他向倫敦警方自首。英國法院和最高法院裁定，可把艾山吉引渡回瑞典受審。他擔心一旦遭引渡，可能會因維基解密洩漏近40萬機密資料惹毛美國，而被送到美國受審承擔重罪，已交保的艾山吉乾脆違反保釋條款，在2012年6月進入厄國駐倫敦大使館尋求政治庇護，並住在使館內至今，庇護申請也在8月獲准。

40萬機密之仇 美磨刀霍霍

瑞典檢方去年已撤銷對艾山吉的通緝令，不過一旦艾山吉無法續留厄國大使館，英國除了將就他棄保潛逃究罪，也可能把他引渡至美國受審。在美國，公開機密資訊是犯罪，但過去美國國務院為避免遭控妨礙新聞自由與憲法第一修正案，下手多半有所忌憚。不過川普政府似乎沒有這方面的顧慮。現任國務卿龐佩奧擔任中情局長時曾提到，維基解密「自以為第一修正案的自由可保護他們免於受法律制裁…但他們大錯特錯。」

(中國時報)