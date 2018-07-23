暗助當選 也讓他擺脫不了通俄門調查！維基解密雙面刃 川普絆腳石

2018年07月23日 04:12 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

在2016年美國大選期間，維基解密公布上萬封民主黨被駭的電郵，揭露希拉蕊奸詐虛偽的一面，重挫希拉蕊陣營，造成民主黨內部分裂，也暗助川普坐上白宮寶座。但維基解密與「被駭門」千絲萬縷的關係至今餘波蕩漾，也讓「通俄門」調查小組以及民主黨緊咬不放，讓維基解密成了川普揮之不去的絆腳石。

厚此薄彼「被駭門」重創希拉蕊

俄羅斯軍事情報機構GRU在2016年3月起駭入民主黨全國委員會的網路、民主黨高層人士的電郵，將駭到的機密資訊與郵件透過中間人提供維基解密，維基解密隨即公開這些機密資訊。

機密資訊重創希拉蕊和民主黨形象，反觀川普陣營卻沒有遭到駭客的攻擊，只是「陳年醜聞」不斷被媒體曝光。維基解密厚此薄彼的做法，當然會引人揣測動機不良。

川普讚艾山吉讓「正義得彰」

外界認為川普競選團隊跟「維基解密」可能有幾種聯繫，包括長子小川普與維基解密之間的私人推特訊息；川普心腹史東（Roger Stone）、競選幕僚帕帕多普勒斯（George Papadopoulos）曾私下向維基解密索取希拉蕊的黑資料；協助川普陣營的英國大數據分析公司「劍橋分析」也曾聯繫「維基解密」的創辦人艾山吉，幫忙尋找希拉蕊那些不見的電子郵件，總共33000封。

但川普為證明自己清白，酸民主黨太粗心，沒有嚴加保護網路才讓駭客有機可趁。只不過他推文沒有和艾山吉劃清界線，反而引述艾山吉的話，指出：「艾山吉說：『一個14歲的少年就有能力駭入波德斯塔（希拉蕊競選總幹事）的電郵』，為什麼民主黨全國委員會這麼大意？」

其實艾山吉過去一直是許多共和黨人士的眼中釘，被視為違法亂紀的無政府主義者，指其網站的爆料行徑對美國安全與形象傷害至大。如今川普竟然讚許艾山吉讓「正義得彰」，反而對美國自家調查單位認定俄國駭客干預美國大選的結論不賞臉，讓相關官員感到相當沮喪。

抱顆炸彈 難保不炸到自己

一位美國官員說：「川普看重俄國總統普丁與艾山吉的程度，重於每天甘冒生命危險提供客觀、無黨派情資的自家人，實在令人傷心。」

但艾山吉洩漏了太多外交機密，讓許多國家政府與元首顏面盡失，不知哪天他是否會翻出川普舊帳，和川普從護航的合作關係變成互揭瘡疤的仇敵。

(中國時報)